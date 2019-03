Prezent în emisiunea "Se întâmplă acum" de pe B1TV, Traian Băsescu a anunțat că el ar susține orice român pentru o funcție precum cea de șef al Parchetului European, când a fost întrebat dacă el ar susține-o pe Kovesi dacă ar fi europarlamentar.

"Eu aș susține pentru această funcție orice român", a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a arătat că poziționarea românilor în timpul audierilor lui Kovesi a fost una complet greșită de ambele părți.

"A o susține prin țipete publice sau a nu o susține prin acuzații este cea mai mare greșeală", a arătat Băsescu.

Cu toate acesta, Băsescu a arătat că este greu ca Parlamentul European, care o susține pe Kovesi, să câștige negocierile cu Consiliul Uniunii Europene, care susține procurorul francez Boehneur.

"Foarte rar Parlamentul câștigă în disputa cu Consiliul", a susținut Băsescu.

