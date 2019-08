Traian Băsescu a oferit, marţi seară, un scenariu nou privind decizia ALDE de a rămâne în coaliţia de guvernare alături de PSD. Fostul preşedinte a susţinut că Tăriceanu voia să iasă de la guvernare şi să facă o alianţă cu Ponta pentru a fi candidatul la prezidenţiale, dar restul membrilor ALDE i-au transmis că nu sunt de acord cu acest lucru pentru că îşi pierd funcţiile.

"S-a desumflat dintr-un motiv simplu, din câte ştiu şi nu cred că nu ştiu bine. Tăriceanu a vrut să iasă şi să meargă într-o alianţă cu Ponta şi să fie candidat. Nu ştiu dacă Ponta ar fi fost de acord, dar asta era ultima lui socoteală. Numai că are o problemă Tăriceanu, au venit băieţii lui care au luat 4% din partid şi au spus 'nenea nu vrem afară din Guvern, dacă te duci, te duci singur'. S-a văzut Tăriceanu singur cu perspectiva de a ieşi, atenţionat că ei nu vor să iasă.

Exact băieţii ăştia care nu au făcut nimic în teritoriu. Dacă vă uitaţi la trupa lui Tăriceanu veţi vedea profitori de meseri. L-aţi văzut vreodată pe Meleşcanu să meargă în teritoriu să facă o organizaţie, l-aţi văzut vreodată pe Chiţoiu să se ocupe de o organizaţie, pe Varujan Vosganian. Ei sunt băieţi cărora li se cuvine că de asta au luat 4%. Ei au doar grupare de profitori din jurul lui Tăriceanu care vor să profite până în 2020, să stea la guvernare miniştri. Procente nu pot să scoată pentru că nu muncesc în teritoriu.

A jucat foarte bine Dăncilă, spunându-i 'ţii neapărat să pleci, domnule Tăriceanu vezi-ţi de drum'. Numai că Tăriceanu ar fi plecat, dar pleca singur, aici a fost marea problemă, nu reacţie lui Dăncilă. Am pus de a doua zi de după ce a rămas premier de facto, am spus de a doua zi după arestarea lui Dragnea că veţi vedea cine e Dăncilă. Dacă daţi filmul înapoi veţi vedea că a luat măsuri mai dure împotriva opozanţilor ei decât a îndrăznit să ia Dragnea", a arătat Traian Băsescu în emisiunea moderată de Tudor Muşat pe B1TV.

