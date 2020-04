Bebelușii depistați pozitiv la Maternitatea Odobescu Timișoara și mamele lor vor fi retestați. Nelu Tătaru: Există posibilitatea ca rezultatele să fi fost fals-pozitive (VIDEO)

Cei 10 bebeluși depistați pozitiv de la Maternitatea Odobescu Timișoara, dar și mamele lor vor fi retestați pentru noul coronavirus, anunță autoritățile. În direct pe B1 TV, ministrul Nelu Tătaru a comentat situația din Timiș și a explicat că evaluările inițiale ar fi putut avea rezultate fals-pozitive.



„Este posibil să avem și niște rezultate fals-pozitive. De aceea am cerut retestări, mai ales că bebelușii sunt asimptomatici, sunt o grupă de vârstă care mai rar prezintă boala sau simptomatologia. Atunci retestarea se va face la laborator la Clinica de boli infecțioase”, a declarat Nelu Tătaru, marți seară, în emisiunea realizată de Tudor Mușat.

Întrebat cum s-au gândit cei din personalul medical de la maternitate să îi testeze și pe bebeluși, în condițiile în care aceștia erau asimptomatici, ministrul Sănătății a răspuns: „În acea degringoladă de la acel moment, în care aveau personal infectat, s-a luat decizia ca totul să fie testat în urma unei anchete epidemiologice. Cred că a fost o anchetă care nu a avut, să spunem, traseul normal și astăzi avem niște rezultate, pe 5 și pe 6 mai exact, care au venit la cinci, șase zile de la recoltare. Plus am avut vreo 49 de teste, care, la fel, s-au lucrat la o distanță destul de mare, când toate persoanele erau plecate la domiciliu. Reevaluăm tot ce a însemnat testare”.

