BEC respinge solicitările PMP de renumărare a voturilor: “Magistraţii au susţinut acest demers, dar partidele s-au opus”

Biroul Electoral Central a respins solicitările de renumărare a voturilor la alegerile parlamentare, depuse de PMP. Formațiunea precizează că magistraţii au susţinut acest demers, dar partidele s-au opus: "Avem convingerea că dacă erau aprobate solicitările noastre, existau şanse ca rezultatul final să fie diferit", afirmă aceştia.

PMP anunță că BEC a respins solicitările de renumărare a voturilor

Într-o postare pe pagina de Facebook, PMP arată că joi a avut loc şedinţa Biroului Electoral Central în care au fost discutate şi solicitările de renumărare făcute de Partidul Mişcarea Populară.

"Pentru o informare corectă, solicitările noastre au fost respinse. Le mulţumim magistraţilor din Biroul Electoral Central care au susţinut demersurile noastre, în schimb partidele politice s-au opus. Este lesne de înţeles de ce partidele, fie ele de dreapta sau de stânga, au votat împotriva solicitărilor PMP. Avem convingerea că dacă erau aprobate solicitările noastre, existau şanse ca rezultatul final să fie diferit", spun reprezentanţii PMP.

Amintim faptul că PMP a ratat la mustață pragul electoral, alături de formațiunea condusă de fostul premier Victor Ponta, Pro România.

Rezultatele finale ale alegerilor din 6 decembrie arată că PSD a câştigat scrutinul, fiind urmat de PNL, USR PLUS, AUR şi UDMR. La Camera Deputaţilor, PSD a obţinut 28,9%, PNL - 25,19%, USR-PLUS - 15,37%, AUR - 9,08%, iar UDMR - 5,74%. PMP şi Pro România nu au întrunit pragul electoral. Situaţia este similară şi la Senat.

Eugen Tomac demisionează din funcția de președinte al PMP

Eugen Tomac a anunțat că demisionează de la șefia PMP, urmare a rezultatului de la alegerile parlamentare. Președinte interimar al Partidului Mișcarea Populară, până la organizarea unui congres, va fi deputatul Marius Pașcan.

„Consider că în politică mereu lucrurile trebuie luate prin prisma rezultatului, exact cum e el validat. Am avut azi o ședință lungă cu colegii din PMP, pentru că sunt conștient că cu toții ne doream mai mult, așteptam un rezultat mult mai bun. Am luat decizia de a-mi informa colegii că îmi asum acest rezultat. În politică trebuie să privești viața în ochi așa cum e și si-ți asumi și lucruril bune și pe cele mai puțin bune. Marius Pașcan va fi lider interimar.

Urmează să ne consultăm, să organizăm un nou congres. E o chestiune pe care cred că trebuie s-o facem, pentru că PMP e un partid care nu a greșit cu nimic în activitatea sa parlamentară, care are peste 2.000 de aleși locali, 50 de primari, foarte mulți viceprimari, un partid viu, un suflu pe care ni l-a lăsat moștenire președintele Traian Băsescu. Rămân implicat în viața partidului, dar în calitate de om care și-a asumat această campanie, cred că e absolut just și corect să fac acest gest”, a afirmat Tomac.