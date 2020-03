Europarlamentarul PSD Victor Negrescu scrie pe Facebook că România poate accesa fondurile semnificative de la nivel european pentru a reuși în lupta cu coronavirusul.

Negrescu face apel la guvernanți să nu rateze această ocazie, atrăgând atenția că el însuși a publicat periodic lista facilităților europene, dar nu a fost luat în seamă.

Social-democratul face apel la solidaritate între oamenii politici pentru beneficiul cetățenilor.

"Fonduri semnificative sunt disponibile pentru România la nivel european pentru a combate efectele coronavirus. În ultimele săptămâni am publicat periodic lista facilităților europene. Din păcate, lipsa de reacție a făcut ca România să nu beneficieze la timp de aceste oportunități. Reiterez apelul meu de a lucra împreună pentru români', scrie Negrescu pe Facebook.

PSD-situl prezintă un rezumat al măsurilor disponibile:

- UE alocă României peste 3 miliarde de euro pentru combaterea coronavirus. Trebuie realizat un plan pentru accesarea acestor resurse.

- UE a constituit o rezervă de echipamente medicale de urgență. Solicitarea României este blocată în birocrație.

- UE a relaxat politica privind ajutoarele de stat. Putem, pe baza unui program, să relansăm companiile naționale și sectoarele economice importante.

- UE ne-a realocat aproape 1 miliard de euro din fonduri europene pentru combaterea efectelor coronavirus. Nu am definit încă proiectele.

- UE ne permite să creștem deficitul la peste 3% fără a fi sancționați. Pentru asta trebuie prezentat un plan Comisiei Europene. Nu știm care este.

- UE a lansat un apel destinat finanțării IMM-urilor cu soluții inovative în domeniu combaterii coronavirus. Autoritățile au uitat să îl promoveze.

- UE alocă resurse financiare pentru cercetarea în domeniul coronavirus. Din nou, Guvernul României nu a promovat inițiative din România.

- Putem solicita UE să folosim fondurile europene în scopuri legate de actualul context. Nu am propus o astfel de reajustare a programelor europene. Am fi putut finanța echipamentele medicale, crea sisteme de vouchere pentru personalul medical sau sectoarele afectate economic sau crea programe de garantare pentru IMM-uri.

- România va putea accesa schemele de finanțare din cadrul mecanismul european de stabilitate financiară. Trebuie să pregătim un proiect de acord pentru accesarea acestor resurse vitale.

'Acestea sunt doar o parte din soluții. Lista poate continua. Pentru toate acestea este nevoie de seriozitate, muncă și profesionalism. Este timpul ca actul de guvernare să fie tratat cu responsabilitate❗️", conchide el.