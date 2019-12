Motivul pentru care copilul-geniu în vârstă de 9 ani a fost retras de la facultate (VIDEO)

Un copil-minune din Belgia, care la vârsta de 9 ani este student la o universitate din Olanda, a fost retras de la facultate. Părinții aveau ambiția ca el să termine cursurile înainte de 26 decembrie, când va împlini 10 ani, pentru a marca o premieră mondială, informează B1 TV.

Copilul-geniu în vârstă de 9 ani din Belgia, student la inginerie electrică la o universitate olandeză, a fost retras de părinţii săi de la studii, după o dispută privind data de absolvire, care a fi trebuit să fie anul acesta, în decembrie. Copilul ar fi devenit astfel cel mai tânăr absolvent de universitate din lume.

La doar 9 ani, Laurent Simons, care a fost descris de profesorii săi ca „absolut extraordinar", urma să absolve inginerie electrică la Universitatea de Tehnologie Eindhoven, din Olanda, zilele acestea.

Reprezentanții universității le-au comunicat părinţilor că termenul de absolvire nu este unul realist.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.