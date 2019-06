Șeful CNCD, acuzat de fals. Ben Oni Ardelean (PNL): Asztalos Csaba candidează în boardul Agenției pentru Drepturi Fundamentale, încălcând regulamentul de concurs

Deputatul PNL Ben Oni Ardelean susține că Asztalos Csaba, președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a candidat membru în boardul Agenției pentru Drepturi Fundamentale (FRA) din partea României, deși regulamentul de concurs prevede că membrii boardului nu trebuie să fie plătiți de vreun guvern. Or, Asztalos Csaba are funcție de demnitate publică, asimilată poziției de secretar de stat, iar instituția este plătită integral de la buget.

”Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Asztalos Csaba, inteleg ca a candidat membru în boardul FRA din partea României. Dincolo de actiunile reprobabile in care a atras institutia pe care o conduce, din zel pentru fundamentalism secularist, fapt ce ar fi impus demiterea sa, aici avem de-a face cu incalcarea regulamentului de concurs. Regulamentul 168/2007 spune că membrii boardului Agenției Drepturilor Fundamentale a UE, desemnați de guvernele statelor membre UE, trebuie să prezinte garanții de Independență și să nu fie plătiți de guvern. Ori seful de la CNCD are funcție de demnitate publică, asimilata pozitiei de secretar de stat, iar instituția este plătită integral de la buget! Are Guvernul, ori poate UDMR-ul care il sustine, vreo lamurire sau alt regulament “paralel”?”, a scris deputatul PNL Ben Oni Ardelean, pe Facebook.