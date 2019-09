Ben-Oni Ardelean (PNL): Toate Ministerele sunt înghețate, pentru că miniștrii nu mai au nicio autoritate. În politica românească, numai miroși a cadavru și nu te mai bagă nimeni în seamă (VIDEO)

Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a afirmat duminică, în direct pe B1TV, că toate Ministerele sunt, în acest moment, înghețate, pentru că niciun ministru nu mai are autoritate în instituția pe care o coordonează.



„În acest moment, de exemplu, toate Ministerele sunt înghețate, pentru că știți cum e în politica românească, numai miroși a cadavru și nu te mai bagă nimeni în seamă. Gândiți-vă că, în momentul acesta, niciun ministru nu mai are autoritate în Ministerul pe care îl coordonează”, a afirmat Ben-Oni Ardelean, în emisiunea „Controverse” moderată de Andrei Bădin.



Demnitarul liberal a explicat că, odată ce Parlamentul va respinge noua compoziție politică a Guvernului, lucrurile se vor înrăutăți pentru cabinetul condus de Viorica Dăncilă.



„Este clar că, în momentul în care nu reușește să facă această restructurare (n.r. - guvernamentală) doamna Dăncilă, pentru că nu o să strângă voturile în Parlament, înghețarea este bruscă și imediată. Chiar nu va mai mișca nimeni în Minister ceva”, a adăugat Ben-Oni Ardelean.



În acest context, deputatul a subliniat că PNL depune „sigur” o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, subliniind că toată Opoziția are o responsabilitate în ceea ce privește debarcarea actualului Executiv de la Palatul Victoria.



„Sigur depunem moțiune de cenzură. În același timp, ne dorim ca acest Guvern să își înceteze activitatea, pentru că până acum, ceea ce am văzut, a fost un haos total în toată această perioadă. Doi, cred că este important să înțelegem că fiecare partid, care astăzi este în Opoziție, are o mare responsabilitate, și anume cea de a înceta mandatul acestui Guvern și de a găsi o formulă pentru o nouă guvernare”, a mai declarat Ben-Oni Ardelean.

