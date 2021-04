Benedek Zakarias (UDMR): Niciodată, nici în momentul negocierilor, nici după aceea, nu s-a pus problema destrămării coaliției din cauza unui ministru sau membru de partid (VIDEO)

UDMR consideră că actuala coaliție de guernare „trebuie să continue”, a declarat miercuri seară, pe B1 TV, deputatul Benedek Zakarias, care s-a arătat de părere că formațiunile partenere trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor.

„Există acum o coaliție de guvernare, care a fost stabilită de ultimele alegeri parlamentare. Noi spunem că este singura coaliție care la ora actuală poate guverna România. Există un program de guvernare negociat destul de intens între cei trei parteneri de coaliție. Niciodată, nici în momentul negocierilor, nici după aceea, nu s-a pus problema că datorită unui ministru, unui președinte de partid, unui membru de partid aceaastă coaliție se va destrăma sau există această șansă să se destrame. Părerea noastră este – și asta am spus-o – că trebuie să continue coaliția, pe de o parte. Pe de altă parte, bineînțeles, azi a fost o agitație maximă din punct de vedere politic, toată lumea și-a dat cu părerea, toată lumea a fost destul de nervoasă, destul de agitată. Trebuie să ne așezăm, să discutăm exact cum am negociat programul de guvernare, acum. Bineînțeles, probabil n-o să dureze atât, dar trebuie din nou să ne așezăm la masa discuțiilor, a negocierilor”, a declarat deputatul UDMR Benedek Zakarias, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Întrebat dacă în opinia sa se poate aplica scenariul invocat de Cristian Seidler, care spunea că, dacă actuala coaliție nu stă într-un singur om, PNL trebuie să vină cu o altă propunere de premier, deputatul UDMR a explicat că demiterea lui Vlad Voiculescu nu poate fi comparată cu o eventuală demitere a lui Florin Cîțu, care ar echivala cu demiterea întregului Guvern, ceea ce ar însemna noi negocieri într-un moment de criză sanitară, economică și socială.

„Bineînțeles că nu se poate aplica aceeași regulă, pentru că prerogativul constituțional al premierului este, printre altele, să revoce un ministru, să propună revocarea unui ministru și Președintele semnează decretul respectiv sau nu semnează, în cazul nostru a semnat. În cazul în care discutăm de primul-ministru, deja discutăm de întregul Guvern, de tot Guvernul. Înseamnă o nouă negociere, înseamnă un nou guvern, înseamnă că o să pierdem în momentele actuale, când suntem, suntem – și spun apăsat că suntem – într-o criză, nu numai într-o criză de sănătate, ci într-o criză economică, iacă-tă, criză politică și peste toate acestea putem spune fără nicio reținere că suntem și într-o criză socială”, a adăugat Benedek Zakarias.