Bianca Roman, fostă ispită la 'Insula Iubirii' și proaspăt înscrisă în Pro România: 'Am încredere în domnul președinte Ponta. Sunt convinsă că pot fi utilă societății din care fac parte' (VIDEO)

Tânăra Bianca Roman, o fostă ispită de la „Insula Iubirii”, a devenit de curând membră a Pro România, partidul condus de Victor Ponta. Aceasta ocupă funcția de coordonator Pro România tineret Râșnov, potrivit datelor de pe pagina sa de Facebook.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Bianca Roman a explicat de ce a decis să intre în politică și a ales tocmai partidul condus de Victor Ponta.

”După ce am devenit mamă m-am hotărât să intru în politică pentru că înainte de lucrul acesta nu mi s-a părut atât de important, nu am dat atât de multă importanță unui vot. Având în vedere că am un copil și am mai multă responsabilitate acum, îmi dau seama cât de important este un vot. Vreau să-i ofer un viitor frumos copilului meu și am încredere în domnul președinte Ponta. (...) Suntem la început de drum. Dintre toți politicienii pe care eu îi cunosc și atâta politică cât știu eu, mi se pare că domnul Ponta este un om cu picioarele pe pământ. Faptul că domnia lui și-a dat demisia când a fost cazul Colectiv mi s-a părut un lucru demn, ceea ce nimeni n-a făcut”, a susținut Bianca Roman.

Aceasta nu a vrut însă să facă precizări cu privire la faptul că și actualul prim-vicepreşedinte Pro România, Nicolae Bănicioiu, era ministru al Sănătății în momentul tragediei de la Colectiv și a gestionat în mod dezastruos întreaga situație de atunci.

”Nu vreau să intru în detalii politice pentru că sunt la început de drum, nu prea știu despre ce este vorba, învăț, sunt convinsă că pot fi utilă societății din care fac parte. (...) Am trei săptămâni de când sunt în politică, nu pot să-i cunosc pe toți. Despre politică vă pot răspunde în șase luni”, a spus Bianca Roman.

”Îmi dau toată silința pentru oamenii din orașul meu pentru că știu ce înseamnă să fii defavorizat. M-am născut și eu într-o zonă unde am fost mai puțin favorizată și nu vreau ca și copilul meu să crească în aceleași condiții cum am făcut-o eu”, a mai precizat tânăra despre planurile sale în politică.

Întrebată dacă va candida pentru vreo funcție la alegerile locale sau la cele parlamentare care vor avea loc în 2020, Bianca Roman a răspuns: ”Doamne ajută!”

De asemenea, întrebată dacă crede că o va ajuta în vreun fel în politică experiența de la ”Insula Iubirii”, fosta ispită din show-ul de televiziune a precizat: ”Aceea a fost o etapă a vieții mele care s-a întâmplat acum cinci ani. Acum sunt într-o altă etapă a vieții mele. Apărând la «Insula Iubirii» eu nu mi-am murdărit imaginea”.