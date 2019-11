Bilanțul primelor 10 zile de guvernare PNL

Vicepremieraul Raluca Turcan face bilanțul guvernării PNL, după 10 zile de mandat.

"10 zile de guvernare liberală:

- Restructurarea Guvernului de la 26 la 16 ministere.

- Organizarea primului tur al alegerilor prezidențiale ȋn condiții civilizate de vot in țară si ȋn străinătate.

- Nominalizarea Comisarului European din partea României, Adina Valean, aprobată de președintele desemnat al Comisiei Europene, audiata si votată in Parlamentul României si ȋn Parlamentul European.

- Desecretizarea Dosarului 10 august 2018.

- Eliberarea din funcție a peste o sută de demnitari publici numiți de PSD.

- Retragerea apărării lui Liviu Dragnea din partea Guvernului României la CEDO.

- Adoptarea OUG pentru acordarea venitului de completare pentru minerii din Valea Jiului care au intrat ȋn programul de disponibilizare.

- Deblocarea aplicațiilor de finantare din fonduri europene pentru 42 de proiecte de apă și canalizare in valoare de 4 miliarde Euro.

- Aprobarea HG pentru implementarea Fondului de Solidaritate al UE in vederea acordării de despăgubiri din fonduri europene pentru județele din Nord-Est afectate de inundații în 2018.

- Depunerea aplicației de finantare din fonduri europene pentru Spitalul Regional din Cluj.", scrie Turcan pe Facebook.