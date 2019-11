Ana Birchall: Viorica Dăncilă, "o ferventă susținătoare a OUG 13 privind amnistia și grațierea"

Ana Birchall a venit cu o nouă replică pentru Viorica Dăncilă după ce a fost exclusă din PSD ca urmare a supărării aripii radicale din partid pentru faptul că nu a continuat atacurile la justiție în perioada în care a fost ministru al Justiției.

Vineri, Birchall a prezentat o serie întreagă de probleme pe care i le-a semnat fostului premier și arată cum Dăncilă a fost o mare susținătoare a ordonanței de urgență nr.13 și ar fi stat și în spatele plecării lui Birchall de la ministerul delegat pentru Afaceri Europene pentru că se opunea unor asemenea prevederi.

Redăm mai jos integral replica Anei Birchall:

Aseară am mai citit o încă minciunică a doamnei Dăncilă cum că nu avea de unde să știe de nenorocirile găsite la Ministerul Justiției, de modificările toxice făcute în ”Comisia specială Iordache”, de asaltul și asediul la care am fost supusă eu și Ministerul Justiției.

Dancilă a afirmat cu nonsalanță și tupeu maxim că „Doamna Birchall să spună la ce face referire, eu nu am de unde să știu”.

Păi doamna candidat Dăncilă, nu ar fi mai bine să le spuneți dvs. românilor dacă ați avut sau nu discuții cu mine (unele chiar în ședințele de guvern), pe următoarele probleme din justiție, cu titlu de exemplu:

-LIBERAREA CONDIȚIONATĂ: înăsprirea condițiilor liberării condiționate respectiv, creșterea de la 60 la 65 de ani vârsta la care instanța putea dispune liberarea condiționată; pentru a beneficia de liberarea condiționată, condamnații pe viață trebuie să fi executat minim 25 de ani, față de 20 ani pe regula veche etc., majorarea fracției de 5/6 pentru infracțiuni pentru care legea prevede pedepse mai mari de 10 ani (fapt care mi-a adus prima cerere de remaniere din partea dvs.);

-SECȚIA PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR DIN JUSTIȚIE: referitor la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, nici până în acest moment nu s-a putut explica credibil și nu mi-ați putut explica credibil marile semne de întrebare privind suprapunerile de competență cu DIICOT și alte parchete prin extinderea competenței la toată cauza indiferent de calitatea persoanelor! Cu alte cuvinte de ce această secție trebuie să analizeze tot dosarul în condițiile în care este imposibil ca această secție să aibă expertiza DIICOT de exemplu. Sau… poate asta s-a urmărit, dacă analizăm solicitările SIIJ de preluare a unor dosare imediat ce au început să funcționeze; sau de ce se încalcă principiul separarii carierelor judecătorilor și procurorilor.

- LEGEA PRIVIND RECURSUL COMPENSATORIU: reglementarea recursului compensatoriu în zile, în cazul cazării în condiții necorespunzătoare și considerarea ca executate suplimentar a unui număr de 6 zile pentru fiecare perioadă de 30 de zile – deci în medie 73 de zile pentru fiecare an, a condus la liberarea condiționată înainte de termen, a unui număr mare de deținuți, indiferent de infracțiunea pentru care au fost condamnați. Ce ridică un semn de intrebare este prevederea introdusă smecherește, in Comisia Iordache (si asa cum mi-au marturisit un numar foarte mare de parlamentari nu au stiut de aceasta prevedere si efectele sale toxice), conform căruia este faptul că dacă o singură celulă dintr-un pavilion nu îndeplinește standardele / condițiile CEDO atunci se consideră că nici celelalte celule nu îndeplinesc standardele, motiv pentru care s-a extins beneficiul recursului compensatoriu și pentru cei deținuți în condiții corespunzătoare.Efectele le - am vazut cu toții respectiv, un număr foarte mare de liberări condiționate pe baza recursului compensatoriu;

- IMPRESCRIBTIBILITATEA INFRACȚIUNILOR de viol, răpire, trafic de persoane, exploatarea minorilor și altele măsură pe care v-am propus-o, dar ați refuzat-o fără să o analizați măcar (poate nu ați citit-o sau înțeles-o, nu știu);

- NECESITATEA ÎNĂSPRIRII REGIMULUI SANCȚIONATOR AL INFRACȚIUNII DE LIPSIRE DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL și incriminarea separată a faptei comise prin RĂPIRE - ca formă agravată a lipsirii de libertate în mod ilegal precum și prevederea unor variante agravate, raportate la victimă;

- PENSIONARE ANTICIPATĂ A MAGISTRAȚILOR CU 20 DE ANI VECHIME, FĂRĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ: reglemantare care s-a realizat fără o analiză temeinică a resursei de personal la instanțe și parchete și, mai cu seamă, fără să se prevadă cum va fi acoperită nevoia de judecători și procurori, în condițiile în care mai mult de 30% din numărul acestora are această vechime și îndeplinește condițiile de pensionare). Am propus abrogarea dispoziției sau prorogarea intrării în vigoare dar nu ați fost de acord.

- SCHIMBAREA MODALITĂȚII DE PROMOVARE LA ICCJ, printr-un concurs care constă într-un interviu ceea ce ridică semne de întrebare (față de procedura anterioară de concurs).

Ar mai fi o variantă: și dacă tot spuneți că dvs. că nu aveti de unde să stiți … poate nu ați înțeles despre ce vorbeam. Eu însă sper sincer să nu fie vorba de asta, ar fi chiar mult mai rău decât o minciunică de campanie.

P.S. Fiindcă tot veni vorba, i-aș aduce aminte doamnei Dăncilă și despre corespondența noastră din 2017,când eram ministrul justiției interimar, pe tema OUG 13. Da! Exact acea OUG privind amnistia și grațierea, a cărei ferventă susținătoare era dumneaei pe vremea aceea, în calitatea domniei sale de europarlamentar. Nu de alta, dar am convingerea că "execuția" mea din funcția de Ministru delegat pentru Afaceri Europene are o legatură și cu acea corespondență...