UPDATE: Premierul Viorica Dăncilă a confirmat cele patru propuneri în declaraţia de presă de după finalul Comitetului Executiv al PSD şi a arătat că îl va suna zilele viitoare pe preşedintele Klaus Iohannis pentru a îi cere acestuia să aprobe numirile pentru cele patru portofolii.

"O să sun la domnul președinte, o să-i spun că trimitem noile propuneri și sper ca domnul președinte să lase campania electorală și să dea un răspuns care ține de legalitate, nu de oportunitate", a afirmat Viorica Dăncilă.

