Polițist local, filmat în timp ce dormea în mașina de serviciu cu motorul pornit (VIDEO)

Un polițist local din Bistrița a fost filmat în timp ce dormea în mașina de serviciu cu motorul pornit. O anchetă disciplinară se află în derulare, iar viceprimarul susține că acesta ar trebui destituit, notează ziardebistrita.ro.

Polițistul local se afla în patrulare în zona pietonalului Liviu Rebreanu din Bistrița și a fost filmat la miezul nopții în timp ce ațipise în mașină.

Viceprimarul orașului Bistrița, Cristian Nicolae, cere demiterea polițistului.

