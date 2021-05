Blocajul continuă. Negocierile dintre Nicușor Dan și USR PLUS pe tema bugetului Capitalei vor fi reluate joi. Viceprimarul Horia Tomescu: O nouă versiune a bugetului va fi transmisă Consilierilor Generali

O nouă versiune a bugetului Capitalei pe anul 2021 va fi transmisă consilierilor generali joi dimineață. Anunțul a fost făcut ce viceprimarul USR PLUS, Horia Tomescu, miercuri seară, la finalul discuțiilor cu edilul general Nicușor Dan. O nouă rundă de discuții va avea loc și joi seară. Tomescu este chiar omul propulsat în funcție în locul lui Vlad Voiculescu, și pentru care cei de la USR PLUS au pornit șantajul la adresa luii Nicușor Dan. Concret, consilierii USR PLUS au respins bugetul propus de primarul general pentru că își doresc putere totală pentru a lua decizii în domeniul sănătății și mână liberă pentru gestionarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

”Am avut în această seară o discuție productivă cu primarul general pe subiectul bugetului Capitalei pe anul acesta.

O nouă versiune a bugetului va fi transmisă Consilierilor Generali în cursul dimineții, împreună cu fundamentarea veniturilor și cheltuielilor propuse de Nicușor Dan. Este un pas înainte și ne dorim să căutăm în continuare, pe baza unor informații clare, o soluție corectă pentru București.

Vom analiza noua propunere și vom continua discuțiile în cadrul unei noi întâlniri care va avea loc mâine seară, de la ora 19:30.

Rămânem deciși să dăm orașului un buget realist care să nu perpetueze practicile care au adus acest oraș în faliment și care să reflecte reformele în administrația bucureșteană”, a anunțat Horia Tomescu printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Bugetul municipiului București pe anul 2021 a fost respins, miercuri, la votul din Consiliul General (CGMB), cu 17 voturi „pentru”, 22 „împotrivă” și 14 abțineri. Totul, în contextul în care consilierii generali USR PLUS au anunțat încă de marți seară că nu vor aproba bugetul Capitalei la votul de miercuri și au cerut primarului general să retragă proiectul.

Primăria Capitalei funcționează acum pe baza bugetului de anul trecut, împărțit la 12 și, în aceste condiții, riscă să nu poată începe marile proiecte de infrastructură promise. Concret, Primăria Municipiului București ar putea intra în incapacitate de plată, iar, potrivit surselor B1.RO, dacă bugetul nu va fi adoptat până la data de 7 mai, Guvernul nu va putea face plăți și întreaga activitate a municipalității ar putea fi blocată.

Grupul consilierilor USR PLUS din CGBM este cel mai numeros. Este vorba, în total, de 23 de consilieri ai partidului lui Barna și Cioloș (12 de la USR si 11 de la PLUS).