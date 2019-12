Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, îi avertizează pe antreprenorii ce activează în domeniul construcțiilor că dacă lucrările de infrastructură nu respectă standardele de calitate, lucrările nu vor fi plătite.

”Bugetul pe care îl construim pentru anul 2020 este axat pe realizarea de investiții în proiectele de infrastructură. Dar, pentru fiecare leu alocat, vom avea grijă să fie plătit doar pentru lucrări de infrastructură ce respectă standardele de calitate și siguranță” a spus Ministrul Transporturilor într-o întâlnire cu antreprenorii.

Aceștia au răspuns prin a puncta principalele probleme cu care se confruntă și care sunt cauzele întârzierilor în realizarea lucrărilor. Conform unui comunicat tranmis de Ministerului Transporturilor ”participanții la discuții au indicat că principale cauze ale întârzierii realizării lucrărilor de infrastructură, situațiile generate de lipsa celerității în emiterea autorizațiilor de construire, lipsa culoarelor de expropriere la începerea lucrărilor (și litigiile ce apar în legătură cu aceste exproprieri), lucrările suplimentare pentru respectarea cerințelor de mediu, precum și afectarea activității firmelor din cauza decontărilor restante”.

Soluțiile propuse de Ministrul Lucian Bode sunt modificarea legislației existente astfel încât documentele să fie emise într-un interval de timp mult mai scurt, stabilirea culoarului de expropriere astfel încât legislația să nu mai fie atât de des modificată, o verificare amănunțită a lucrărilor pentru care se cere efectuarea plății și promovarea unor măsuri pentru protejarea subcontractorilor.

”Astăzi, în domeniul infrastructurii, nu mai suntem în al doisprezecelea ceas. Din păcate, deja am depășit această fază. (...) Banii pentru infrastructură îi avem.

La toate problemele pe care mi le-ați prezentat am toată deschiderea pentru analiza lor și sunt sigur că împreună vom găsi soluțiile pentru a elimina toate barierele administrative. Dar, pentru ca acest lucru să se realizeze, vreau de la dumneavoastră, cei care construiți infrastructura acestei țări, următoarele lucruri: seriozitate, asumare și responsabilitate. Cei care pot să îndeplinească aceste condiții vor fi în continuare partenerii noștri. Cei care nu sunt în stare să îndeplinească aceste condiții minimale mai bine se retrag. Banii românilor vor fi folosiți pentru infrastructură și nu pentru litigii sau alte ”portițe” ale contractelor încheiate de companiile Ministerului. Am zis că punem stop risipei fondurilor publice și asta facem. Vă anunț de acum, ca să nu ziceți că nu ați știut: orice lucrare va fi plătită doar dacă sunt respectate standardele de siguranță și calitate. Vom trimite des echipe pentru a verifica stadiile de execuție și calitatea lucrărilor. Unele dintre aceste echipe sunt deja pe șantiere. Aceste inspecții vor fi destul de dese”, a transmis Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor