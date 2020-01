Aurescu: Aderarea României la Spaţiul Schengen e o formă de reparaţie istorică. Am reluat eforturile în acest sens când mi-am început mandatul

Bogdan Aurescu a declarat că, de când a devenit ministru de Externe, a reluat demersurile pentru aderarea României la Schengen. Totuși, discuția are legătură şi cu reforma acestui Spațiu, care trebuie să se finalizeze în mandatul actualei Comisii Europene.

Niciunul dintre omologii mei nu a spus ”nu” integrării României în Spaţiul Schengen, a ținut să precizeze Aurescu.

„Efortul de a adera la Spaţiul Schengen trebuie să fie continuat. Am început aceste demersuri imediat după preluarea mandatului, am discutat şi cu omologul meu francez, şi cu omologul meu german, şi cu omologul meu olandez, adică cu statele care au exprimat reticenţe cu privire la aderarea din diverse motive. (...) Niciunul dintre omologii mei nu a spus ”nu” integrării României în Spaţiul Schengen. Toată discuţia care se poartă în acest moment în legătură cu acest subiect are conexiune şi cu reforma Spaţiului Schengen, care este o discuţie pe care am declanşat-o de câţiva ani şi care trebuie să se finalizeze în mandatul acestei Comisiei Europene”, a declarat Bogdan Aurescu, citat de Agerpres.

Ministrul a mai precizat că trebuie să se finalizeze procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen, pentru că el întărește securitatea europeană în ansamblu: „Aşteptăm din partea Comisiei Europene să ne prezinte un plan privind migraţia şi azilul, pe care sigur îl vom analiza, vom vedea unde ne duce şi, odată cu discuţia pe acest subiect, trebuie să se finalizeze şi procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen, pentru că el nu face altceva decât să întărească securitatea europeană în ansamblu”.

Bogdan Aurescu a mai susținut că aderarea României la Schengen e, cumva, o formă de reparație istorică.

„Vă asigur că este un demers pe care îl facem constant. (...) Cu siguranţă partenerii noştri ştiu care sunt aşteptările noastre, ştiu despre faptul că în România aderarea la Spaţiul Schengen este percepută şi ca o formă de reparaţie istorică, România fiind izolată în timpul perioadei comuniste de restul lumii. Cu siguranţă aderarea la Spaţiul Schengen reprezintă şi, cumva, o formă de reparare istorică, de revenire sau de reconfirmare a unei formule de acces liber la restul spaţiului comunitar, la spaţiul occidental ale cărui valori noi le împărtăşim”, a explicat ministrul de Externe, pentru Antena 3.