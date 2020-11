Bogdan Aurescu: În 24 de ani de carieră diplomatică, nu am întâlnit o situație mai dificilă / Pot spune că MAE a rămas în slujba cetățenilor români din țară și din străinătate (VIDEO)

Bogdan Aurescu a susținut, vineri, o prezentare a principalelor repere ale acțiunii diplomatice a României, la un an de la momentul când prelua mandatul de ministru al Afacerilor Externe. „Obiectivul nostru a fost o politică externă activă în realizarea obiectivelor și intereselor naționale, care să facă România mai respectată și ancorată ferm la partenerii și valorile occidentale democratice”, a subliniat demnitarul.

Bogdan Aurescu, la un an de la preluarea mandatului de ministru al Afacerilor Externe

„Pe 4 noiembrie s-a împlinit un an de mandat pentru actualul Guvern al României, din care sunt onorat să fac parte, și prin urmare un an de când m-am întors la Ministerul Afacerilor Externe. În cei 24 de ani de carieră diplomatică pe care i-am împlinit cu câteva zile în urmă, pot spune cu certitudine că atât eu, cât și colegii mei nu am mai întâlnit o perioadă atât de dificilă. A fost o perioadă care ne-a pus la încercare expertiza, reziliența, capacitatea de inovare în raport cu așteptările cetățenilor români și cu unele tendințe în relațiile internaționale”, a afirmat ministrul Bogdan Aurescu.

Demnitarul a amintit că, anul trecut, la preluarea mandatului, spunea „că diplomația română are nevoie de un suflu nou, de performanță, de rigoare, de bună pregătire, dar și de bună credință, are nevoie de spirit inovativ, proiecte inteligente, acțiune orientată spre rezultat, în așa fel încât profilul României și influența sa pe plan internațional să crească în beneficiul direct al cetățenilor români”.

„Am demarat, așadar, un amplu proces de construcție, atât instituțională, cât și conceptuală, care cere, desigur, timp și dedicare. Pandemia de COVID-19 a determinat situații complexe și o presiune fără precedent asupra activității diplomatice și a influențat inevitabil acest amplu proces, însă la mai bine de opt luni de la impactul pandemiei în Europa, pot spune că Ministerul Afacerilor Externe s-a adaptat și a rămas în slujba cetățenilor români din țară și din străinătate. În această perioadă, am lucrat într-un ritm deosebit de alert, am adaptat constant conduita și instrumentele de acțiune ale ministerului la realitățile fluide și dinamice cu care ne-am confruntat. Obiectivul nostru a fost o politică externă activă în realizarea obiectivelor și intereselor naționale, care să facă România mai respectată și ancorată ferm la partenerii și valorile occidentale democratice. De altfel, în luna mai, am declanșat în cadrul ministerului un proces de reflecție privind impactul pandemiei asupra politicii externe a României. Prin acest proces de reflecție, care se apropie de final, vizăm conturarea pragmatică a unor linii de acțiune extrem de concrete și a instrumentarului necesar pentru adaptarea noastră eficientă.”, a adăugat ministrul Bogdan Aurescu.