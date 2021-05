Bogdan Aurescu: Liniile roșii trebuie și ele să fie definite. Președintele Federației Ruse nu a făcut-o. Din perspectiva NATO, ele se referă la protecția spațiului euroatlantic. Răspunsul dat de Summitul B9, unul foarte clar

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a vorbit despre acumularea de trupe militare rusești la frontiera dintre Rusia și Ucraina, explicând că, deși Moscova a anunțat retragerea trupelor, „anunțul a fost însoțit și de o mențiune referitoare la păstrarea anumitor echipamente grele în zona în care ele au fost dislocate”, deci „problema rămâne”.

Totodată, șeful MAE a subliniat că, din perspectiva NATO, „liniile roșii” se referă la protecția spațiului euroatlantic, sau mai exact la protecția securității tuturor statelor aliate, inclusiv a țărilor care se află pe Flancul Estic al Alianței Nord-Atlantice. Răspunsul dat de Summitul B9, spune Bogdan Aurescu, „a fost unul foarte clar”.

Ministrul Afacerilor Externe, despre Summitul B9

„Vă aduc aminte faptul că în perioada 22-23 aprilie am organizat la București un minisummit cu cinci miniștrii de externe din regiune, Trilaterala România-Polonia-Turcia a găzduit și pe miniștrii de externe din Ucraina și din Georgia, și cu acel prilej am discutat, am analizat această situație de securitate îngrijorătoare. Am semnat o declarație comună a Trilateralei cu acel prilej, ne-am exprimat susținerea pentru partenerii noștri, care sunt parteneri NATO, parteneri cu oportunități sporite ai Alianței Nord-Atlantice, Ucraina și Georgia, și ieri am avut la București, de asemenea, tot ca răspuns pe de o parte la acest evoluții, dar și în pregătirea Summitului NATO care va avea loc pe 14 iunie la Bruxelles, un eveniment extrem de important, și anume Summitul Formatului București 9 găzduit de Președintele României, Klaus Iohannis, împreună cu președintele Poloniei, Andrzej Duda”, a declarat șeful MAE, marți seară, la TVR 1.

Bogdan Aurescu a explicat că Summitul B9 a fost „un eveniment de succes”.

„Summitul de ieri a fost un eveniment de succes, un eveniment de succes pe de o parte pentru că a permis o analiză la rece a acestor evenimente și în același timp să pregătim adecvat Summitul NATO din 14 iunie. Participarea pe care am avut-o la acest summit a fost una de excepție. În primul rând, că am avut nouă șefi de state aliate de pe Flancul Estic al Alianței. De asemenea, secretarul general NATO a participat la acest summit. Președintele Joe Biden a venit cu un mesaj foarte puternic”, a adăugat ministrul.

„Liniile roșii trebuie și ele să fie definite”, a explicat Bogdan Aurescu

Întrebat cum apreciază în acest moment situația din regiunea frontierei care desparte Rusia de Ucraina, Bogdan Aurescu a afirmat: „Și în continuare situația este una care necesită o analiză puternică și o monitorizare foarte atentă din partea Alianței Nord-Atlantice. A fost într-adevăr un anunț din partea Federației Ruse cu privire la retragerea acestor trupe, dar în același timp anunțul a fost însoțit și de o mențiune referitoare la menținerea, la păstrarea anumitor echipamente grele în zona în care ele au fost dislocate. Evident că aceste echipamente sunt păstrate împreună cu militarii care au grijă de aceste echipamente. După cum există, de altfel, și în informarea publică, președintele Ucrainei a menționat acest lucru recent, nu există o retragere completă a acestor forțe din zona în care ele au fost dislocate. Problema rămâne”.

Referitor la faptul că Vladimir Putin vobea despre anumite „linii roșii”, iar Emmanuel Macron a menționat și el o astfel de sintagmă, ministrul Bogdan Aurescu a spus: „Sigur că liniile roșii trebuie și ele să fie definite. Președintele Federației Ruse nu a definit aceste linii roșii. Din perspectiva Alianței Nord-Atlantice, aceste liniii roșii sunt clare, ele se referă la protecția spațiului euroatlantic, la protecția securității tuturor statelor aliate, inclusiv a statelor care se află pe Flancul Estic al Alianței. Din această perspectivă, răspunsul pe care l-a dat Summitul B9 de la București, de ieri, a fost unul foarte clar – avem o Declarație comună adoptată la acest summit, care este foarte puternică, clară, cuprinzătoare și care tratează atât situația de securitate din regiune, recentele evoluții care într-adevăr rămân îngrijorătoare, dar vorbește și despre creșterea capacității și a posturii de descurarajare și apărare NATO pe Flancul Estic ca obiectiv împărtășit de aceste state”.