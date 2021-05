Bogdan Aurescu (MAE), despre expulzarea diplomatului român din Rusia: Nu este nimic special în această decizie. Noi am anticipat un astfel de răspuns al părții ruse. Este o măsură luată în defensivă

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a explicat că decizia Rusiei de a-l expulza pe adjunctul atașatului militar al Ambasadei României la Moscova nu este una surprinzătoare și a fost anticipată de partea română, fiind „o măsură luată în defensivă” de partea rusă, ca reacție la decizia Bucureștiului de a-l declara persona non grata pe Alexey Grishaev, care ocupa un rang similar la acel moment.

Ce a spus Bogdan Aurescu (MAE) despre expulzarea diplomatului român din Rusia

„Nu este nimic special în această decizie. De altfel, noi am anticipat un astfel de răspuns al părții ruse. Este o măsură luată în defensivă, ca reacție la decizia pe care noi am luat-o și am anunțat-o pe 26 aprilie, de a declara persona non grata pe adjunctul atașatului militar al Ambasadei ruse la București, care a desfășurat acțiuni neconforme cu Convenția de la Viena privind Relațiile Diplomatice din 1961. Se practică uneori în relațiile dintre state acest tip de răspuns. Nu avem nimic altceva în plus de comentat. Nu este, încă o dată spun, nimic surprinzător în această decizie”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu, marți seară, la TVR 1.

Schimbul de expulzări dintre România și Rusia a început în 26 aprilie, când MAE a anunțat că Alexey Grishaev, la acel moment adjunct al atașatului militar din Ambasada rusă la București, a fost declarat persona non grata și urmează să fie expulzat, dat fiindcă a desfășurat activități care contravin prevederilor din Convenția de la Viena.

Moscova, care încă de la acel moment preciza că își rezervă dreptul de a lua măsuri simetrice, a răspuns marți, când a anunțat că un diplomat român cu rang similar a fost declarat persona non grata și va fi expulzat din Rusia.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că Federaţia Rusă a declarat persona non grata pe adjunctul atașatului militar din cadrul Ambasadei României în Federaţia Rusă, în reacţie la declararea persona non grata de către România, la 26 aprilie 2021, a domnului Alexey Grishaev, adjunctul ataşatului militar din Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti. MAE reaminteşte că decizia autorităţilor române a avut la bază activităţile şi acţiunile domnului Alexey Grishaev, care au contravenit prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice din 1961”, se arată în comunicatul transmis marți de MAE.