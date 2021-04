Bogdan Aurescu (MAE): Ne dorim ca NATO să devină mai puternică din punct de vedere politic și militar. Contribuțiile operaționale și conceptuale ale României, Poloniei și Turciei la acțiunea NATO în regiune rămân esențiale

Contribuțiile operaționale și conceptuale ale României, Poloniei și Turciei la acțiunea NATO în regiune sunt și rămân esențiale, a declarat Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, care a pledat pentru o Alianță mai puternică atât din punct de vedere politic, cât și militar. Șeful MAE a făcut această declarație în contextul mini-summitului găzduit de București, unde poartă discuții pe teme de securitate cu omologii săi din Polonia și Turcia, iar ulterior, la reuniunea extinsă a Trilateralei, și cu cei din Ucraina și Georgia.

Ce a declarat Bogdan Aurescu (MAE), despre NATO și despre contribuțiile operaționale și conceptuale ale României, Poloniei și Turciei la acțiunea Alianței în regiune

„Ne-am concentrat în timpul discuţiilor pe agenda aliată, am abordat evoluţiile foarte importante la nivelul NATO precum şi cele care vor mai avea loc în acest an. Din această perspectivă contribuţiile operaţionale şi conceptuale ale României, Poloniei şi Turciei la acţiunea NATO în regiune sunt şi rămân esenţiale. Am avut discuţii foarte consistente, am trecut în revistă rezultatele principalelor evoluţii la nivel NATO, reuniunile ministeriale recente, am discutat despre acţiuni de follow-up la acestea, am abordat pregătirea summitului NATO din acest an de pe 14 iunie, care ne va permite să reconfirmăm unitatea şi solidaritatea aliate şi mai ales să consolidăm o relaţia transatlantică puternică, aceasta fiind fundamentul securităţii euro-atlantice”, a declarat Bogdan Aurescu, în marja Trilateralei cu miniștrii de externe din Polonia și Turcia.

Summitul NATO din 2021, spune șeful diplomației române, reprezintă o etapă importantă în evoluţia Alianţei, iar NATO trebuie să devină mai puternică din punct de vedere politic şi militar, transmite News.ro.

Bucureștiul găzduiește o reuniune a Trilateralei pe teme de securitate a miniștrilor de externe din România, Polonia și Turcia. În premieră, la întâlnirea din acest an vor participa și miniștrii de externe din Georgia și Ucraina, care vor lua parte la o reuniune extinsă a Trilateralei, ce se va desfășura după sesiunea plenară a acesteia.

„Participarea, în premieră în acest format, a miniștrilor de externe ai Georgiei și Ucrainei, în calitate de invitați, sunt elemente ce reflectă rolul activ al României în cadrul Trilateralei și în regiune și capacitatea de mobilizare pentru substanțierea discuțiilor în funcție de evoluțiile securitare de actualitate. Vor fi două zile pline pentru diplomaţia română. Pe lângă discuţiile în format trilateral, la care se adaugă discuţiile cu partenerii noştri Georgia şi Ucraina, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea și întrevederi bilaterale cu fiecare dintre cei 4 miniștri de externe pe care îi găzduiește la Bucureşti”, a precizat MAE.