Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe: Suntem solidari cu Turcia şi Grecia după cutremurul puternic care a lovit ambele ţări astăzi

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe al României, a transmis, vineri, un mesaj de solidaritate Turciei şi Greciei în urma cutremurului puternic, produs în Marea Egee.

„Suntem solidari cu Turcia şi Grecia după cutremurul puternic care a lovit ambele ţări astăzi. Transmitem sincere condoleanţe pentru pierderea de vieţi omeneşti şi regrete pentru pagubele materiale suferite. Dorim o recuperare rapidă celor răniţi”, a scris Aurescu, vineri, pe Twitter.

We stand in solidarity with #Turkey & #Greece as a powerful #earthquake hit both countries today. We convey our heartfelt condolences for the loss of human lives®rets for material damage incurred. We wish a speedy recovery of those wounded @MevlutCavusoglu @NikosDendias

Un seism de 7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri, în Marea Egee, acesta resimțindu-se puternic atât în Grecia, cât și în Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit în Izmir, al treilea cel mai mare oraș al Turciei.

My heart goes out to everyone impacted by this terrible #Earthquake in Turkey and Greece.



Yet another tragedy during these difficult times. Compassion, humanity and hope, must drive us forward at this time.



