Aurescu, după decizia lui Viktor Orban de a închide granițele Ungariei: „Acest tip de măsură unilaterală, pe care unele state o iau, riscă să creeze o problemă europeană cu privire la tranzitul persoanelor” (VIDEO)

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunţat, luni, că a luat decizia închiderii graniţelor pentru toţi cetăţenii străini, într-o nouă încercare de a evita răspândirea noului coronavirus. Bogdan Aurescu, ministrul român de Externe, a declarat pentru B1 TV, că „acest tip de măsură unilaterală pe care unele state o iau riscă să creeze o problemă europeană cu privire la tranzitul persoanelor pe continentul european”.

De altfel, acest lucru se întâmplă deja. Circa 3.500 de români au rămas blocați la granița Austriei cu Ungaria, în drumul lor spre România. Aurescu a afirmat, pentru B1 TV, că a discutat cu omologul său ungar, Péter Szijjártó, care i-a transmis că va accepta trecerea acestor români pe teritoriul Ungariei, pentru a reveni în România, dar asta doar ca măsură excepțională. Péter Szijjártó a mai precizat că acest lucru se va putea face doar marți seară, în jurul orei 20.00. În schimb, Aurescu a susținut că ar fi prea târziu și și-a manifestat speranța că autoritățile ungare le vor permite românilor să treacă mai devreme. (Detalii AICI)

„Eu am atras atenția părții ungare, cu tot respectul, că este nevoie ca o astfel de măsură drastică să fie adusă la cunoștința, pe de o parte, a autorităților din statele vecine, a autorităților din țările care au cetățeni români care în mod firesc tranzitează teritoriul Ungariei, și, pe de altă parte, să facă publică această măsură, așa încât și cetățenii străini afectați să cunoască acest aspect, să nu se mai îndrepte spre frontiera ungară, dacă tranzitul nu este permis prin Ungaria. Sper să nu se mai repede o astfel de situație, o aglomerare de cetățeni români la frontiera dintre Austria și Ungaria”, a declarat ministrul de Externe, pentru B1 TV.

