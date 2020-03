Sorina Pintea, arestată preventivă pentru o presupusă luare de mită, a refuzat, „în scris”, transferul la un Spital Penitenciar, deși medicul i-a adus la cunoștință această posibilitatea, a afirmat Bogdan Despescu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

„Persoana respectivă a beneficiat de asistență medicală, asigurată de personalul specializat din rețeaua medicală a MAI, fiind cazată individual. Ieri, 5 martie, în intervalul 17:40 - 18:35, în contextul acordării asistenței medicale, medicul unității a adus la cunoștința persoanei respective și posibilitatea de a fi transferată la un Spital Penitenciar. Persoana a refuzat, în scris, transferul. Ulterior, în jurul orei 19:00, i s-a asigurat, la cerere, efectuarea unei convorbiri telefonice, în condiții de confidențialitate, cu unul dintre avocații săi. Prin urmare, contrar afirmațiilor și acuzațiilor apărătorului angajat, persoanei arestate i s-a dat posibilitatea transferului într-un spital din rețeaua Ministerului Justiției. Așadar, este regretabil că în spațiul public se prezintă informații neadevărate, cu scopul de a denigra imaginea MAI”, a declarat demnitarul, vineri.

Bogdan Despescu a mai precizat că „verificările dispuse de ministrul Afacerilor Interne, pentru clarificarea tuturor aspectelor din acest caz sunt în desfășurare”.

„Totodată, vă reamintesc că, în cursul zilei de ieri, pe site-ul MAI a fost postat, în Transparență Decizională, proeictul de modificare și completare a ordinului fostului ministru al Afacerilor Interne nr. 14 din 2008, cu privire la organizarea și funcționarea centrelor de arest preventiv. Prin această modificare, medicul unității va avea obligația să comunice cazurile, în care persoanele încarcerate cu afecțiuni medicale pot fi escortate fără folosirea mijloacelor de imobilizare, completând astfel excepțiile existente - femeia gravidă, persoana în vârstă de peste 65 de ani, persoana cu handicap locomotor, minorul cu vârstă sub 16 ani, persoana ale căror afecțiuni medicale impun utlizarea tărgii sau căruciorului pentru deplasare, precum și în situații reprezentate de afecțiuni ale membrelor superioare”, a mai declarat Bogdan Despescu.

