Despescu, întrebat despre nemulțumirile unor polițiști privind noua Ordonanță: „Dacă acum nu putem fi uniți, să ne mobilizăm pentru a apăra cetățenii, înseamnă că nu ne-am ales bine calea” (VIDEO)

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, a ținut să le transmită românilor că măsurile luate de autorități în contextul epidemiei de coronavirus poate li se vor părea prea dure, dar sunt luate doar spre bine comunității.

Despescu a mai precizat, pentru B1 TV, că statul român a luat măsuri pentru limitarea răspândirii noului coronavirus încă de când a fost declarată epidemia în Italia: „Am organizat măsuri nu doar în aeroporturi, am organizat măsuri și la punctele de trecere a frontierei terestre. Verificările au fost realizate de polițiștii de frontieră, în cooperare cu reprezentanții DSP din județe”.

„Triajul se realizează în prima parte de polițiștii de frontieră, în linia a doua se află reprezentanții DSP. Se întocmesc anumite formulare și toate aceste declarații sunt coroborate cu alte informații ale statului. De exemplu, două persoane care au venit pe aeroportul din Iași au spus că vin din Bruxelles, dar ele veneau din Roma. S-a dovedit acest lucru și acum suportă consecințele legale”, a mai declarat secretarul de stat, pentru B1 TV.

