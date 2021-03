Bogdan Mateescu, președintele CSM, pe B1 TV: Tema desființării SIIJ, extrem de politizată. Nu mi-aș fi dorit o dezbatere de această natură în cheie politică (VIDEO)

Bogdan Mateescu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, s-a arătat de părere că tema desființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este una „extrem de politizată”. În exclusivitate pentru B1 TV, duminică seară, oficialul a explicat de ce a ales să părăsească sala Comisiei juridice a Camerei Deputaților în timpul dezbaterii pe proiectul privind Secția specială, unde spune că avea „așteptarea legitimă” că discuția va fi purtată „pe argumente tehnice, juridice”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Președintele CSM, pe B1 TV. Ce a spus Bogdan Mateescu despre dezbaterea pe desființarea SIIJ din Comisia juridică a Camerei Deputaților

Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician” de ce a părăsit dezbaterea din Comisia juridică a Camerei Deputaților privind proiectul pentru desființarea SIIJ, președintele CSM a afirmat: „Aș vrea să încep cu concluzia care se degajă deja de la începutul emisiunii. Tema desființării acestei secții de investigare a infracțiunilor din justiție este extrem de politizată. Aceasta este concluzia și nu am niciun argument să vă contrazic. Vă mărturisesc doar că nu mi-aș fi dorit o dezbatere de această natură în cheie politică.

„Revenind la situația invitației din Comisia juridică a Camerei Deputaților, am explicat-o public, este un gest pe care l-am făcut și mi-l asum în continuare tocmai pentru că, așa cum am arătat cu acea ocazie, nu cred că era locul unei dezbateri juridice pe argumente tehnice. E adevărat, am primit și reproșuri pentru acest gest”, a adăugat Bogdan Mateescu.

Întrebat la ce se aștepta atunci când a acceptat invitația, el a răspuns: „La o comisie de specialitate a Parlamentului, având în vedere că președintele comisiei a arătat că ne va invita, am avut așteptarea legitimă că vom discuta pe argumente tehnice, juridice. Bine, eu le aveam și în scris, în cuprinsul motivării avizului Consiliului Superior al Magistraturii. Nu a fost să fie așa, nu am perceput o astfel de atmosferă. Am așteptat destul de mult, am regăsit și un loc pe scaun în cele din urmă, cu un ajutor din exterior, și eu, și ceilalți invitați, chiar și doamna procuror general al României, și domnul procuror-șef DNA”.

„Ne-am așezat, în speranța că vom purta, totuși, acea dezbatere. Nu s-a purtat. A pornit cu o declarație a președintelui comisiei, însoțită zgomotos de replicile unui alt partid, înțeleg adversar cu domnia sa, și mi-am dat seama că nu era locul pentru o astfel de dezbatere”, a mai spus Bogdan Mateescu.

Dezbaterea respectivă din Comisia juridică a avut loc în data de 18 martie, când deputații juriști au avizat pozitiv proiectul de desființare a SIIJ.Mirela Vaida: Sunt încă în stare de șoc. Efectiv, mi-am văzut moartea cu ochii