Bogdan Pascu va conduce departamentul proiectelor de investiții în Transporturi. El este un apropiat al lui Dan Voiculescu și are mai multe contracte cu CNAIR

Consilierul de stat Bogdan Pascu, un apropiat al lui Dan Voiculescu, va conduce departamentul pentru dezvoltarea, promovarea și monitorizarea proiectelor de investiții - poziție prezentată de premierul Dăncilă drept un adevărat minister „paralel” al Transporturilor, potrivit g4media.ro.

Așadar, Bogdan Pascu este cunoscut drept un apropiat al lui Dan Voiculescu, fiind vicepremier în partidul fondat de patronul trustului Intact. El a lucrat, în trecut, la mai multe firme controlate de acesta.

„Departamentul pe care l-am înfiinţat recent are în coordonare 12 proiecte de anvergură ale căror lucrări sunt atent monitorizate, astfel încât aceste proiecte să se realizeze în termene cât mai scurte”, declara Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de guvern de săptămâna trecută.