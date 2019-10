Trădare în grupul parlamentar al PSD: Cine este deputatul care a anunțat că va vota învestirea guvernului Orban

Remus Borza, indepedent dar afiliat grupului parlamentar PSD, a anunțat miercuri că va vota învestirea guvernului condus de premierul desemnat Ludovic Orban. Astfel, liberalii obțin un vot important în cursa de atingere a celor 233 de voturi necesare pentru instalarea noului executiv.

"Îl stiu pe Orban de multi ani și eu sunt consecvent cu niste principii. Militez pentru stabilitate politica si responsabilitate in actul guvernarii, este motivul pentru care am votat impotriva motiunii la Grindeanu, impotriva motiunii la Dancila, astea sunt motivele care ma indeamna saptamana viitoare sa votez pentru investirea unui guvern. Romania trebuie guvernata, cu atat mai mult in prag de iarna, in pragul unei iminente recesiuni economice la nivel global, plus ca avem nevoie de un guvern care sa faca si bugetul tarii. Sunt jocuri ieftine sa aruncam tara intr-o criza profunda. Guvernul Orban trebuie învestit pentru a nu adânci criza politică. În discuția pe care am avut-o cu premierul desemnat am zis că susțin un guvern care-și asumă reforma marilor sisteme publice administrație, sănătate învățământ. Un guvern care-și asumă reforma are susținerea mea”, a declarat miercuri, pentru stiripesurse.ro, deputatul Remus Borza, după discuția cu Orban.

Întrebat daca și colegii săi din mișcarea Forța Nationala, deputații Marian Cucsa, Grațiela Gavrilescu, Alexandru Băișanu, vor vota si ei pentru instalarea guvernului Orban, Borza nu a putut confirma.

"Am avut doar în nume personal discutia cu premierul desemnat", a arătat Borza.

Până acum, ALDE, USR, UDMR și minoritățile susțin cabinetul Orban. Pro România nu o să voteze, iar PMP urmează să ia o decizie.

Remus Borza a ieşit în prim-plan în 2012, când total pe neaşteptate statul a decis să aprobe intrarea în insolvenţă a Hidroelectrica, iar avocatul a fost numit administrator judiciar. Acesta a fost ales în Parlament pe listele ALDE, dar a demisionat din partidul lui Tăriceanu la finalul lui 2017.

Acesta a fost numit la finalul lui mai 2019 consilier onorific al premierului Dăncilă pe probleme economice, reformă și fiscalitate, ar a fost demis după circa o săptămână pentru că a făcut mai multe declarații în care arăta că urmează un val de concedieri din rândul bugetarilor și susținea că Guvernul are mult prea multe ministere și că ar trebui să renunțe la câteva dintre ele.