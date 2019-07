Cabinetul prefectului (a)politic din Botoșani se umple cu PSD-iste. Cum a ajuns consilieră o fostă vânzătoare

O tânără de 26 de ani, cu zero experiență, a devenit de curând consultant al prefectului de Botoșani. În schimb, singurul om cu state vechi în Prefectură nu și-a mai găsit loc în cancelaria lui Dan Șlincu, notează botoșăneanul.ro.

Andreea Cătălina Cazaciuc nu are deloc experiență, dar Șlincu este convins că fata îi va fi de ajutor: ”Sunt sigur că vom face o echipă bună”.

În trecut, Cazaciuc a fost membru PSD: ”Am început ca vânzător în 2014 și am lucrat ca și consilier la biroul parlamentar la d-na senator Doina Federovici, unde am fost angajată în luna martie. Am lucrat și înainte, doar că nu aveam contract de muncă. Am fost membru de partid”.

Și directorul Cancelariei Prefectului, Alexandra Huțu, a activat la cabinetul parlamentar al președintelui PSD Botoșani, Doina Federovici. Alexandra Huțu este fiica primarului de Vârfu-Câmpului, Maria Huțu, iar soțul său, Mihnea, este consilier la cabinetul președintelui Consiliului Județean, Costică Macaleți. Și, bineînțeles, este PSD-istă, secretar executiv chiar al organizației județene, precizează botoșăneanul.ro.