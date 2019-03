PSD-iștii, primiți cu huiduieli și la Brăila, au intrat în sediul partidului printr-o ușă lăturalnică / La ședință nu a participat Dragnea, care s-a îmbolnăvit, ce coincidență!, fix înainte de audierea la Curtea Supremă (VIDEO)

Zeci de brăileni s-au trezit duminică de dimineață pentru a face o ”bucurie” social-democraților: i-au primit cu huiduieli pe liderii partidului și pe miniștrii veniți la sediul PSD, unde au loc alegeri în filiala județeană. Pentru a-i evita pe protestatari, politicienii au refuzat să intre pe ușa principală și au folosit o intrare lăturalnică, informează DeBrăila. Mai mult, în plină ședință a partidului, un bărbat a strigat ”Jos PSD!”.

La ședință au fost prezenți Codrin Ștefănescu – secretarul general al PSD, miniștrii Rovana Plumb, Sorina Pintea și Dan Suciu, precum și Mihai Fifor, președintele Consiliului Național al PSD.

A lipsit, însă, chiar liderul partidului. Liviu Dragnea a fost internat într-un spital privat după ce a acuzat o durere puternică la spate. Ca o coincidență stranie, fix luni Dragnea ar trebui să fie audiat în procesul în care, în primă instanță, a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Cum Dragnea cel mai probabil nu va mai ajunge în fața judecătorilor, procesul va fi și mai mult tergiversat.

