Un consilier general din Consiiul General al Municipiului București a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 după ce a participat la ședința de vineri.

Informaţia privind diagnosticarea cu COVID-19 a unuia dintre consilierii generali din partea PSD a fost confirmată, luni, la Antena 3, de către fostul viceprimar al Capitalei Aurelian Bădulescu.

Acesta a acuzat faptul că şedinţa CGMB s-a desfăşurat într-o sală foarte mică în locul sălii de şedinţe care este foarte mare.

"12 ore, 20 de consilieri generali am stat în 20 de metri pătraţi. Unii cu mască, unii fără mască. În aproape 12 ore nu poţi să stai numai cu mască, că mai trebuie să şi mănânci, că nu eşti miner. Şi minerul în 10 ore trebuie să mănânce, să bea apă şi aşa mai departe. Noi am căutat să respectăm toate măsurile, am stat cu geamurile deschise cât s-a putut”, a declarat Aurelian Bădulescu.

Măsura dizolvării companiei municipale Turistica București a fost aprobată în ședința de vineri a Consiliului general. Aceasta este prima dintre companiile municipale înființate de fosta administrație care este desființată în mandatul actualului edil general, Nicușor Dan.

Dizolvarea companiei municipale Turistica București, aprobată de CGMB

În Hotărârea adoptată de CGMB se menționează că ”în vederea punerii în aplicare, Consiliul de Administrație al societății Compania Turistică București S.A. va convoca Adunarea Generală a Acționarilor care va avea pe ordinea de zi dizolvarea societății și va face toate demersurile necesare că Adunarea Generală a Acționarilor convocată să se aibă loc în maxim 45 de zile de la dată adoptării prezenței hotărâri. Ulterior aprobării dizolvării societății Compania Turistică București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor convocată conform art. 2 din prezența hotărâre, Consiliul deAdministratie are obligația de a selecta lichidatorii”.

În urmă cu câteva zile, primarul Nicușor Dan spunea că au început procedurile pentru desființarea acestei companii municipale.Accidentul din Andronache poate aduce schimbarea Codului Rurier. Limita de viteză de pe străzile înguste din cartiere, trasă şi mai jos