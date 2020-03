La intrarea în București se află blocat în acest moment un convoi de mașini personale și microbuze cu români reveniți din străinătate. Ministrul de Interne a dat asigurări că aceste persoane sunt însoțite de polițiști și jandarmi, că totul este bine planificat, mașinile vor ajunge sub pază în Prahova și Constanța, iar oamenii vor sta în carantină.

„Noi, inițial, am avut în Comitetul special următoarea variantă, dat fiind că aveam informații că vom avea aglomerație la intrările în România, eram pregătiți să cazăm cetățenii care vin din zonele roșii din Italia, să fie introduși în centrele de cazare din județele din vest sau cele imediat următoare. Asta pentru că nu ar mai merge prin toată țara liberi. Am luat decizia, și la solicitarea oamenilor care e corectă cumva, și am organizat convoaie însoțite de Poliție și Jandarmerie. Nu au avut cetățenii acces în zone publice, am avut niște proceduri specifice, toți prefecții au fost informați. La intrarea în București e acum un convoi oprit, venit din vest, de la graniță. O parte din mașini pleacă la Prahova, altele la Constanța, deci vor fi dublate forțele”, a declarat Marcel Vela, pentru B1 TV.

Ministrul a precizat că acest convoi a fost organizat astfel încât nici să nu fie afectat traficul din București, care este deja aglomerat la orele 18-19.00. De altfel, acesta este și motivul pentru care oamenii au fost opriți pentru moment.

Întrebat cum este posibil să se închidă doar un sector în Capitală, idee pe care a vehiculat-o chiar el, Vela a răspuns: „nu am spus că se va lua, ci se va analiza. Am dat o explicație că pot fi variante tehnice de închidere a unui bloc. De exemplu, în Tenerife a fost închis un hotel pentru un caz, nu toată insula. Nu se închide Capitala, asta e un lucru cert. Nu am discutat niciodată în Comitetul special închiderea unui sector pentru o stradă sau un cartier, e o știre falsă”.