Criza apei calde şi a căldurii în București. Nicușor Dan acuză administrația Capitalei că nu a făcut investiții și a mai și mințit / Viceprimarul Bădulescu: „N-am înțeles nimica...” (VIDEO)

Nicușor Dan a declarat, pentru B1 TV, că bucureștenii au ajuns în situația de a sta fără căldură și apă caldă din cauza administrației Capitalei, care nu a făcut investițiile necesare. În schimb, viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a dat vina pe guvernul învestit acum o lună. El a mai afirmat că Bucureștiul au ajuns în această situație deoarece de ani buni „n-a făcut nimeni nimic și acum a crăpat”.

„În acest moment, RADET trăiește o perioadă puțin mai grea, pe care am depășit-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Pe zonele care au fost afectate, și s-au făcut lucrările major, nu vor mai apărea acest tip de avarii, poate doar unele mici. De ce s-a ajuns aici nu are rost să mai spun, că știe toată lumea: n-a făcut nimeni nimic și acum a crăpat. Ăsta e adevărul! Trebuie să știm că am avut patru avarii majore, trei din ele cauzate de modul în care ELCEN a furnizat agentul termic, adică nu l-a furnizat, și una în Sectorul 3, care a fost remediată”, a declarat Aurelian Bădulescu, în emisiunea „Se întâmplă acum!”, de pe B1 TV.

Nicușor Dan a declarat, însă, că Administrația Capitalei nu a făcut investiții, astfel încât bucureștenii să nu mai ajungă în situația de a sta fără apă caldă și căldură: „Asta poate să vadă toată lumea, ce spuneți dvs că au fost spitale fără apă caldă, cartiere fără apă caldă. Domana primar, acum o lună, într-un interviu, a spus că situația e mai bună decât acum 4-5 ani, că a schimbat conducte, dar situația e mult mai proastă decât acum 5 ani. Doamna primar a mai spus că a schimbat 180 de km. Nici pe departe! Doar vreo 30 de km în trei ani - asta e cifra reală, în conduțiile în care conducta principală are 1.000 km. Altă chestiune care ține de administrație: nu s-au accesat acei 180 de milioane de euro, care ar fi permis un ritm mult mai accelerat de schimbare a rețelei de apă caldă”.

