Autovehiculele parcate neregulamentar pe principalele străzi din Bucureşti vor fi ridicate. Firea: Nu ne vom transforma în hingheri de mașini (VIDEO)

Consiliul General al Municipiului București a adoptat miercuri un proiect de hotărâre potrivit căruia Compania Municipală Managementul Transportului București va ridica mașinile staționate neregulamentar pe rețeaua principală de străzi.

"Nu ne propunem să ne transformăm în hingherii de maşini ai Capitalei. Va fi un proiect care ajută la disciplina în trafic, în sensul deblocării căilor de acces în situaţiile în care conducătorii auto îşi lasă maşinile în faţa spitalelor, creşelor, grădiniţelor. Au fost situaţii în care maşini de pompieri, salvări sau mijloace de transport public au fost blocate de anumiţi şoferi care au lăsat maşina în drum. Este vorba doar despre aceste situaţii. În ce priveşte însă autoturismele parcate neregulamentar, dar care nu blochează căile de acces de urgenţă - salvări, SMURD, spitale sau transport public - se va gândi un sistem de sancţionare împreună cu Brigada Rutieră, Poliţia Capitalei, care va fi anunţat ulterior, dar nu face obiectul actualului proiect de pe ordinea de zi", a declarat Primarul general, Gabriela Firea.

DOLIU ÎN LUMEA MUZICII! S-A STINS DIN VIAȚĂ LA DOAR 49 DE ANI! MAREA STEA A PLECAT LA CERURI (FOTO)

Tarifele de ridicare sunt de:

- 200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5t, inclusiv - 270 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5t.

Tarifele de transport sunt de:

- 150 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5t, inclusiv - 200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5t.

BOMBĂ MONDENĂ! EA E FIICA SECRETĂ A ANDREEI MARIN! ȘTEFAN BĂNICĂ E ÎN STARE DE ȘOC! ABIA ACUM S-A AFLAT (GALERIE FOTO)

Hotărârea va intra în vigoare în 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică.

ÎMPĂCAREA ANULUI! BIANCA DRĂGUȘANU, DEZMĂȚ TOTAL CU VICTOR SLAV! BOTEZATU I-A PRINS ÎN FAPT

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.