Explicații pentru aerul poluat din București și împrejurimi: Incendiile de cabluri, mase plastice, deșeuri menajere. Ministrul Mediului: „Nemernicia unora nu are limite!” (VIDEO)

Ministrul Mediului a transmis că inspectorii Gărzii de Mediu, polițiștii și pompierii au descoperit sâmbătă noapte, în zonele Sintești și Vidra, două focare de incendii active și câteva abia stinse. Este vorba despre incendii de cabluri, mase plastice și deșeuri menajere.

Costel Alexe a ținut să-i asigure pe bucureșteni că responsabilii sunt mereu pe teren și depun eforturi pentru identificarea și sancționarea celor care generează poluarea din Capitală.

Sursă Video: Costel Alexe / Facebook

