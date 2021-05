Bugetul Iașiului, respins pentru a doua oară. PSD a ieşit din sală, iar USR PLUS s-a abţinut

Bugetul municipiului Iaşi a fost respins, luni, de consilierii locali, pentru a doua oară în ultimele săptămâni. Reprezentanţii PSD au părăsit sala de şedinţe, iar consilierii USR PLUS s-au abţinut de la vot.

Consilierii locali PSD au părăsit sala de şedinţe în momentul votului.

"PSD îşi reafirmă intenţia de a dialoga constructiv cu liderii ambelor formaţiuni politice. Ne asumăm rolul de mediator între cele două formaţiuni politice de dreapta. Lăsaţi orgoliile şi haideţi să punem în practică un protocol politic şi administrativ din care să aibă de câştigat ieşenii. Ne uităm cu jind cum alte mari oraşe vorbesc despre tren metropolitan, digitalizare, consolidarea mediului IT, iar noi, la Iaşi, asistăm doar la certurile politice dintre PNL şi USR-PLUS”, au precizat reprezentanţii PSD la finalul şedinţei, potrivit News.ro.

De asemenea, consilierii USR PLUS s-au abţinut de la vot.

Liderul de grup USR PLUS Ana Raluca Roşu a explicat că niciuna dintre condiţiile formulate zilele trecute de această formaţiune nu a fost acceptată de PNL, astfel că USR PLUS nu poate să acorde un vot favorabil.

„Întrucât noi am impus şapte condiţii foarte clare, niciuna dintre aceste condiţii nu a fost asumată public, iar amendamentele noastre pentru proiectele mari nu au fost susţinute, votul nostru, al consilierilor USR PLUS, va fi în consecinţă”, a spus, la finalul şedinţei extraordinare a CL Iaşi, liderul consilierilor USR PLUS, Ana Raluca Roşu.

O nouă şedinţă de Consiliu Local a fost anunţată pentru miercuri.

Este pentru a doua oară când bugetul local este respins în plenul consiliului local. În 22 aprilie, consilierii ieşeni nu au votat proiectul de buget, la capătul unei şedinţe tensionate care a durat aproape opt ore.