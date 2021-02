Bugetul MAI pentru 2021, avizat favorabil în comisiile specialitate din Parlament. Lucian Bode: E de peste 20,95 miliarde lei și e cel mai mare buget al ministerului în ultimii 5 ani (VIDEO)

Ministrul Lucian Bode a anunțat că bugetul prevăzut pentru Ministerul Afacerilor Interne în anul 2021 a fost avizat favorabil de Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, joi, cu 25 de voturi „pentru”. Demnitarul susține că este vorba despre cel mai mare buget primit de MAI în ultimii cinci ani de zile, unul de peste 20,95 miliarde de lei.

Ministrul Lucian Bode, despre bugetul MAI pentru anul 2021

„Am structurat intervenția mea – și bugetul este structurat, de altfel – pornind de la tabloul macroeconomic pe care am configurat bugetul pe 2021, cu principalii indicatori, îi cunoașteți, inflație, deficit, creștere economică și nu mai reiau. Pornind de la acest tablou, putem constata că bugetul Ministerului Afacerilor Interne unul mai mare față de execuția preliminară de anul trecut cu 5,47%. Vorbim de un buget de 20.925,5 milioane de lei, un buget mai mare cu 5,47%. Vorbim de cel mai mare buget pe care Ministerul Afacerilor Interne îl are în ultimii cinci ani de zile. Eu cred că, prin acest buget, sunt create premisele unei finanțări corespunzătoare a sarcinilor instituționale pe care Ministerul Afacerilor Interne le are în anul 2021”, a declarat joi Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne.

Ministrul Afacerilor Interne a precizat că peste 83% din bugetul MAI este alocat pentru cheltuielile de personal.

„O să observați că peste 83% din buget îl alocăm pentru cheltuielile de personal – aproape 129.000 de angajați în structurile Ministerului Afacerilor Interne aflați în plată, respectiv 391.000 de pensionari care provin din structurile MAI”, a adăugat ministrul Lucian Bode.

Parlamentul ar putea da un vot final pe bugetul pentru 2021 marți, 2 martie

Guvernul Cîțu a adoptat proiectul de lege privind bugetul pentru anul 2021, iar acum acesta are nevoie de aprobarea Parlamentului. Ludovic Orban, liderul PNL și totodată președintele Camerei Deputaților, a precizat că liberalii vor susține proiectul în forma validată de cabinetul de la Palatul Victoria, fără a depune alte amendamente. Obiectivul este ca votul final din Legislativ să aibă loc marți, 2 martie.

„Decizia pe care am luat-o la nivelul coaliției este deja cunoscută la nivel parlamentar. Vom susține atât proiectul de lege al bugetului de stat, cât și proiectul de lege al bugetului asigurărilor sociale de stat în forma în care au fost adoptate de Guvern, fără a susține amendamente. Am stabilit conducerea comisiilor pentru ziua de mâine, comisiile avizatoare. Avem și un termen destul de strâns în care comsiile vor trebuie să acorde avizele astfel încât să fie transmise către comisiile reunite buget-finanțe până la ora 16.00 pentru a putea permite începerea dezbaterii pe articole. Am stabilit modul de lucru în cadrul comisiilor reunite care vor întocmi rapoarte pe cele două proiecte de lege și modul de organizare în plen", a spus miercuri Ludovic Orban.