Bugetul de pensii are un deficit de 2 miliarde de lei. Vicepremierul Turcan: PSD a câștigat alegerile din 2016 printr-o uriașă fraudă de încredere. Veniturile au crescut, dar prețurile au explodat (VIDEO)

Există un deficit de aproximativ 2 miliarde de lei la bugetul de pensii, deși acesta a fost creat cu un excedent prognozat de 2,9 miliarde de lei, a afirmat vicepremierul Raluca Turcan, care a acuzat PSD că a câștigat alegerile generale din 2016 „printr-o uriașă fraudă de încredere”.



„V-o spun răspicat, alegerile trecute au fost câștigate de către PSD printr-o uriașă fraudă de încredere. Ca să susțină, în perioada guvernării, acea fraudă de încredere au mințit necontenit. Au dat drumul la diferite supape de bani, care să acopere niște cheltuieli care, din nefericire, au condus direct la scăderea puterii de cumpărare. Ei ne-au spus, aproape non-stop, că avem creștere economică și au crescut veniturile.



Lucrul acesta s-a întâmplat, însă în paralel cu acest mecanism, cu care ei ne luau ochii, au dat drumul la tot ceea ce înseamnă facturi, creșteri de prețuri, inflație. Prin OUG 114 au explodat aproape toate prețurile și facturile, iar pe fond un venit mai mare îl face pe om, în momentul de față, la preluarea guvernării și îndepărtarea guvernului PSD, să se uite și să constate că plătește mai mult decât în urmă cu trei ani de zile sau în urmă cu un an de zile.



Mai mult decât atât, creșterea economică este bazată pe un deficit de cont curent, care de fapt ce înseamnă, mai multe importuri, mai puține exporturi, susținerea financiară a investițiilor din străinătate și consumul românilor pe produse din import”, a afirmat Raluca Turcan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

