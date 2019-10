Bulgaria ar putea ieși înaintea României din MCV, deși a progresat mai puțin. Turcescu (PMP): Guvernările PSD, tratate ca paria de Occident, pentru că au fost lipsite de competență și diplomație (VIDEO)

Deputatul PMP Robert Turcescu a explicat, miercuri seară, în direct pe B1 TV, că lipsa de diplomație, competență și integritate din timpul guvernărilor PSD pot explica faptul că Bulgaria este pe cale să scape de Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), iar România nu, deși datele ne plasează mai bine decât statul vecin în ceea ce privește independența justiției.



Declarațiile deputatului PMP vin în contextul în care, potrivit România Curată, Comisia Europeană a afirmat că Bulgaria merită să iasă din Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), în timp ce România nu, deși progresul înregistrat de țara noastră în ceea ce privește independența justiției este mai mare atât decât al vecinilor, cât și decât al statelor nou-intrate per ansamblu. (Detalii AICI)



„Explicația mea pentru ceea ce se întâmplă aici este aceea că, vreme de trei ani de zile, niște băieți și fete, care s-au jucat de-a guvernarea în România, n-au fost capabili să negocieze, să discute, la Bruxelles. N-a mai existat nici diplomație, n-au existat nici figuri în stare să meargă să discute cu liderii europeni, să le spună cu adevărat ce se întâmplă în România. Să le vorbească, eventual, despre progresele făcute în justiția din România”, a afirmat Robert Turcescu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



El susține că social-democrații, care au deținut puterea în ultimii trei ani, „au devenit niște paria” și „n-au fost primiți în cancelariile occidentale”. Deputatul PMP s-a referit în special la Liviu Dragnea, „care nu mai avea nici viză de SUA”.



„Oamenii aceștia au devenit niște paria. N-au fost primiți în cancelariile occidentale. Am avut la conducerea celui mai mare partid din România și președinte al Camerei Deputaților un ins, Dragnea, care nu mai avea nici viză de SUA, nu avea nici intrare la vreun lider european. Era un personaj izolat complet”, a adăugat Robert Turcescu.



Deputatul PMP susține că, atunci când vine vorba de MCV, contează foarte mult și discuțiile de la oficial la oficial, care pot influența decisiv nuanța raportului.



„De fiecare dată când vine vorba inclusiv despre MCV, tocmai ca să nu se întâmple greșeli de acest gen, mergi și discuți cu oficialii europeni, chiar și cu funcționarii, dacă e nevoie. Nu am avut nici diplomație, nici oameni calificați, competenți și nici personaje, care să fie primite în cercul restrâns, dacă vreți, al celor care conduc UE”, a explicat Robert Turcescu.

