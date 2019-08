Bunicul Luizei Melencu: 'Uitați unde am ajuns, datorită lor și legilor pe care le-au dat în Parlament!' Reacția unui social-democrat

Bunicul Luizei Melencu, adolescenta dispărută în luna aprilie la Caracal, l-a apostrofat, în direct la un post de televizune pe parlamentarul PSD Eugen Nicolicea, invitat în studio.

Bărbatul a cerut să intre în direct și i-a reproșat social-democratului că a alergat de la un partid la altul și din funcție în funcție, fără să respecte poporul român, iar din cauza legilor pe care le-a susținut s-a ajuns la această situație în domeniul justiției.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

„A alergat de la un partid la altul, a alergat din funcții în funcții. Nu-și merită funcțiile pe care le are. Domnul Nicolicea să învețe să vorbescă și să respecte nația și poporul român. Când a fost ales, a fost ales să ne respecte, să ne reprezinte ca nație, ca oameni. Uitați unde am ajuns, datorită lor și legilor pe care le-au dat în Parlament! El cu Iordache și alți hoți!”, a declarat bunicul Luizei Melencu, la Antena 3.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

În replică, primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a declarat pentru B1.ro, că bărbatul are dreptate.

”Eu consider că cetățenii au întotdeauna dreptate, bunicul Luizei are dreptate. Din cauza asta am luat și 22%, pentru că n-am ascultat numai pe noi și nu i-am ascultat pe cetățeni și pentru asta tragem acum.

ADIO, RONA HARTNER! VESTEA TRISTĂ DESPRE MAREA ACTRIȚĂ A FOST CONFIRMATĂ! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ...

Este nevoie de o schimbare de atitudine și neapărat trebuie să consultăm electoratul la fiecare propunere legislativă. Trebuie, în primul rând să-i consultăm pe cetățeni și după aceea să mergem în Parlament. E o chestie de atitudine. (...) Cu toții suntem de vină”, a spus Dan Tudorache.