Liderul PSD, Dumitru Buzatu, se declară pentru un Congres cât mai rapid al PSD pentru a se stabili conducerea partidului după plecarea lui Liviu Dragnea la puşcărie. În schimb, influentul baron local nu este atât de grăbit şi privind desemnarea candidatului la prezidenţiale, considerând că anunţarea unui nume nu ar face decât să dea şansa declanşării unor atacuri la adresa acestuia.

”Este necesar să existe o conducere stabilă a partidului pentru a putea lua deciziile necesare, dar și pentru a putea gestiona majoritatea parlamentară.

Înțelegem că este nevoie de un candidat pentru a se pune tunurile pe el. Vom da un răspuns și la asta, dar vom alege persoana care are cele mai mari șanse să învingă candidatul opoziției.”, a spus Buzatu, la sosirea la Comitetul Executiv al PSD.

