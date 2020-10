Cadou de lux pentru un primar proaspăt ales

Un primar proaspăt ales a primit un cadou de lux de ziua sa, din partea unchiului său, un fost prefect și deputat.

Cosmin Morega a fost ales edilul municipiului Motru din partea PSD, iar unchiul său a vrut ca ziua sa să fie marcată cu un dat special, un autoturism marca Jaguar. Momentul a fost filmat şi postat pe Facebook de către Dan Ilie Morega, preşedintele Institutului de Analiză si Investigatii Publice si Politice, care a fost deputat PNL, prefect şi inspector guvernamental.

„Te cunosc de când erai mic ca un om foarte harnic, inteligent, cu dragoste de oameni, iar mai târziu ai avut ambiţii de a face studii, de a te perfecţiona, ajungând un tânăr foarte bine pregătit, cu iniţiative, gospodar, harnic şi ţi-a plăcut totdeauna ca la locul de muncă să fii exemplu personal şi un bun organizator şi manager. As vrea să cunoască cei care vor citi acest mesaj că eu sunt un OM foarte pretenţios, principial şi cu foarte multe rezultate şi obiective realizate în toate localităţile din Gorj şi nu numai. M-am regăsit în tine şi vreau să îţi spun că te iubesc ca pe un fiu al meu, dovadă că pe Facebook te-am şi trecut ca fiu al meu. Nu pot să uit Motru niciodată, cât voi trăi, pentru că acolo am desfăşurat activităţi de producţie şi înainte de 1990 şi după (unde am creat 120 de locuri de muncă care, din păcate, acum nu mai există pentru că moara, fabrica de pâine le-am închis din lipsa forţei de muncă şi furt ). (...) Marea familie a noastră, coordonată de mine, te felicităm din fiinţele noastre şi ne-am gândit ca pentru toate calităţile şi realizările tale, pentru ziua ta, pentru iubirea pe care o ai din partea motrenilor, să îţi facem un cadou, un autoturism Jaguar second-hand, cumpărat din Germania la un preţ modic, şi care să te poarte împreună cu familia fără evenimente nedorite pe drumurile vieţii, acolo unde voi doriţi. LA MULŢI ANI! Te felicităm pentru campania elegantă şi programul realist pe care le-ai prezentat oamenilor şi suntem siguri că îl vei realiza pentru binele tuturor şi care te-a adus în funcţia de primar!“.