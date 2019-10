ANALIZĂ B1.RO // Moțiunea de cenzură a opoziției a intrat în linie dreaptă, iar cu circa 24 de ore înainte de votul din plenul Parlamentului toate taberele fac ultimele calcule pentru a vedea dacă se atinge numărul de 233 de voturi necesare pentru dărâmarea guvernului condus de Viorica Dăncilă.

Calculele matematice

Iată care este situația pe grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat. Conform datelor de pe pagina Camerei Deputaților, PSD are 133 de membri în timp ce minoritățile au 17 deputați, în timp ce alți 8 sunt neafiliți. De aici, Viorica Dăncilă mai poate atrage câțiva susținători.

La Senat, PSD totalizează un număr de 69 de membri, din totalul de 136 de membri. Și aici, avem un grup de 19 senatori neafiliați, care sunt în majoritate membri ALDE care au rămas fără grup după trădarea lui Meleșcanu, deci majoritatea vor vota pentru moțiune dacă este să respecte cerința lui Călin Popescu Tăriceanu. De asemenea. în acest grup mai sunt și senatori care au făcut parte din grupul PMP care s-a desființat în 2018.

Punând aceste numere pe hârtie, vedem că PSD mai are doar 202 de parlamentari, în timp ce 262 parlamentari sunt fie din opoziție, fie neafiliați sau reprezentanți ai minorităților. Prin urmare 29 de parlamentari trebuie să fie convinși să nu voteze moțiunea, mai mult decât totalizează grupul minorităților naționale sau a neafiliaților din Camera Deputaților.

Deși, în teorie, opoziția are 237 de semnături pe moțiune, cifră suficientă pentru a schimba guvernul, iar liberalii vorbesc chiar de 244 de parlamentari care ar susține această moțiune, Viorica Dăncilă și PSD au făcut eforturi uriașe pentru a schimba intenția unor deputați și senatori, folosind chiar banii de la rectificarea bugetară și promisiuni de funcții pentru a îi aduce înapoi alături de guvernare.

Cine a trădat opoziția

Iar primele roade deja s-au văzut. Deputaţii Horia Nasra și Cornel Itu, care au demisionat din PSD Cluj și au trecut în Pro-România după impunere de la centru a jurnalistului Liviu Alexa la conducerea filialei, și-au anunțat deja decizia de a se întoarce în PSD și a susține guvernarea.

"Astăzi m-am întors acasă, în PSD Cluj. Partidul în care am crescut și în care mi-am petrecut tinerețea are nevoie de mine și este de datoria mea să fiu alături de colegii și prietenii mei.

Nu am semnat textul moțiunii și nu o voi vota, la fel și colegul meu, dl. Cornel Itu. Am fost, suntem și vom fi oameni de stânga și nu putem vota această elucubrație liberală!", a anunțat Horia Nasra pe Facebook. (Detalii AICI)

Iar cei doi nu sunt singurele excepții. Sorin Bota, unul dintre deputații PSD care au semnat moțiunea de cenzură, ar putea deveni noul ministru al Transporturilor, în condițiile în care Răzvan Cuc este aproape să fie demis, iar Viorica Dăncilă are nevoie de majoritate absolută la votul de joi din Parlament, a arătat B1TV. (Detalii AICI)

Aceste trădări vin pe fondul acuzațiilor că Viorica Dăncilă i-ar șantaja, amenința și mitui cu bani din bugetul public pe semnatarii moțiunii de cenzură. Cum opoziția, prin cel mai mare partid al său, PNL, a anunțat că a strâns 244 de parlamentari în jurul documentului, iar majoritatea absolută este fixată la 233, primul-ministru are nevoie să întoarcă din drum orice legiuitor ce i-ar putea asigura supraviețuirea la votul de joi.

Disperarea PSD de a se agăța de orice vot posibil se poate observa și prin eforturile făcute pentru a nu vacanta mandatul lui Octavian Goga în ciuda faptului că deputatul a suferit o condamnare penală definitivă încă de anul trecut, iar legea impune vacantarea postului. La votul de marți din Camera Deputaților, aleșii PSD au fugit din plen pentru a nu asigura cvorumul de ședință și astfel au salvat postul lui Goga.

Rămânerea acestuia în Parlament este importantă deoarece a fost ales pe listele PMP în 2016 și a trecut ulterior la grupul PSD. Dacă mandatul acestuia se încheia după votul de marți, PMP ar fi decis cine de pe lista din alegeri îi preia locul și astfel opoziția își asigura încă un vot la moțiunea de cenzură.

Un alt criteriu care se va dovedi important la votul de joi îl reprezintă și absențele care se pot înregistra, deoarece acestea vor afecta opoziția care este obligată să strângă minimum 233 de voturi și nu puterea care nu trebuie să arate dacă mai are sau nu majoritate pentru susținerea guvernului.