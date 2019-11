Calcule politice pentru locale, în direct pe B1 TV. Alina Gorghiu: „E imperios necesar să câștigăm Bucureștiul” / Nicușor Dan: „Pentru PNL, USR și PLUS un candidat independent ar putea fi la îndemână” (VIDEO)

Senatoarea PNL Alina Gorghiu n-a respins ipoteza unui candidat comun cu USR, după cum propunea anterior Dan Barna, și a precizat, în direct pe B1 TV, că este imperios necesar ca liberalii să câștige Primăria Bucureștiului, „piesa de rezistență a alegerilor locale”.



„E una din ipotezele de lucru (n.r. - candidatul comun cu USR). Fiecare partid politic încearcă să-și optimizeze scorul prin diverse strategii. O alianță pe dreapta la Primăria Capitalei eu o văd destul de fezabilă, dar nu s-a luat niciun angajament. Pot face doar discuții pe care să le analizăm în perspectivă. Că va fi cazul să facem foarte curând aceste discuții, acesta este un lucru cert. Vor trece alegerile prezidențiale și va trebui să ne apucăm să facem selecția de candidați pentru alegerile locale, pentru că numai mâine nu-i poimâine”, a afirmat Alina Gorghiu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebată dacă PNL va insista pentru un candidat propriu în cursa spre Primăria Capitalei, senatoarea a răspuns: „Nu. Cred că a trecut etapa de orgolii de vreun fel. Și PNL are candidați cu care poate câștiga orice primărie din țară și Primăria Capitalei, și USR-PLUS au variante viabile, care pot câștiga Primăria Capitalei. Trăiesc și eu acum cu senzația e nevoie să găsim un agregator, o formulă de alianță punctuală, astfel încât să putem să câștigăm.



Știți cum e? Localele nu-s pe vrute, localele sunt pe câștigate. Orice primărie, mai ales Primăria Bucureștiului, care e piesa de rezistență a alegerilor locale și va da trendul pentru parlamentare, e imperios necesar s-o câștigăm. Va fi acel candidat care va câștiga Primăria Generală. Nu te joci cu PSD. Ca să-i disloci de la București, unde ai Primăria Generală, unde ai sectoarele, va trebui să găsești fix acea formulă să-ți aducă jumătate plus unu din voturi”.



Nicușor Dan, candidatul independent susținut de USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a subliniat că atât PNL, cât și USR-PLUS ar putea miza pe o persoană care să nu facă parte din niciun partid în cursa electorală din primăvară.



„Eu cred că și pentru PNL, și pentru USR, și pentru PLUS, a susține un independent, în condițiile în care evident ei sunt într-o competiție pentru alegerile parlamentare, e o soluție la îndemână”, a declarat Nicușor Dan.



Întrebat dacă ar accepta să intre în PNL în cazul în care i s-ar face o ofertă, deputatul a scos în lumină că postura de independent i se pare cea mai potrivită.



„Eu repet ce am spus. În politică, cetățeanul, care are ștampila de vot, are dreptate. În București și în România, în general, sunt cam 60% dintre cetățeni care spun ne-am săturat de PSD. Ajungeți la o înțelgere astfel încât să ne scăpați de PSD. În al doilea rând, forța PSD stă, și nu vorbesc acum de București, ci de România, în puternicele organizații locale conectate la banul public pe care le au. Atunci, o înțelegere la București și în multe locuri din România, între opoziția de dreapta pentru candidați unici, în contextul în care, știm bine, PSD și UDMR nu vor alegeri în două tururi, și e puțin probabil să le avem, este ceea ce așteaptă publicul de dreapta”, a spus Nicușor Dan.



Alina Gorghiu a fost ceva mai fermă și a explicat că ar „accepta orice variantă, care să ducă la câștigarea alegerilor de PNL, în orice formulă de alianță”.

