Calendarul pentru aprobarea bugetului pe 2021 de către Parlament. Ludovic Orban: Ca obiectiv, ziua de marți e prevăzută pentru votul final (VIDEO)

Parlamentul ar putea da votul final pe Legea bugetului de stat și pe Legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2021 în ziua de marți, 2 martie, a anunțat Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, care a precizat că aceasta este data stabilită ca obiectiv pentru aprobarea celor două proiecte.

