Șeful DNA are o veste pentru Dragnea: Când va fi gata dosarul Tel Drum / Călin Nistor a comentat și conflictul cu Secția specială de anchetare a magistraților (VIDEO)

Călin Nistor, procurorul-șef interimar al DNA, a declarat, pentru B1 TV, că speră la o rezolvare în câteva luni a dosarului Tel Drum, în care este vizat și Liviu Dragnea.

Nistor a precizat că această cauză durează atât de mult deoarece este una complexă: ”E o cauză complexă, din câte spune procurorul de caz. El a avut o expertiză dispusă, s-a făcut și acea expertiză, speră că într-un timp nu foarte îndelungat acea cauză să fie soluționată cu o soluție legală, într-un fel sau altul”.

