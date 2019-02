Tăriceanu a vorbit în maghiară, la Congresul UDMR, despre relaţiile dintre români şi unguri (VIDEO)

Invitat la Congresul UDMR, Călin Popescu Tăriceanu a vorbit aproape două minute, în maghiară, despre relaţiile dintre români şi unguri.

Maghiarii, a declarat liderul ALDE, ar trebui să se simtă ca acasă în România.

"Mă bucur să fiu aici, prezenţa mea de astăzi face parte din acţiunile constante pe care le-am avut pentru a da sentimentul maghiarilor din România că sunt acasă, cetăţeni cu drepturi depline. După al Doilea Război Mondial, reconcilierea franco-germană a fost cheia de boltă a construcţiei europene, a ceea ce se numeşte astăzi Uniunea Europeană. Românii şi maghiarii au simţit că este de datoria lor de a demonstra că sunt cetăţeni europeni în gândire şi comportament, realizând reconcilierea dintre cele două ţări şi popoare după o lungă perioadă de dispute care au culminat în perioada comunistă", a spus Călin Popescu Tăriceanu, în limba maghiară, după care a tradus în limba română.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.