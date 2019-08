Tăriceanu, întrebat de B1.ro dacă OUG 114 a favorizat companiile rusești: `Hai să nu comentăm avioane` / Florin Cîțu: Este penibil și trist, a tăcut mâlc la Senat. Firmele rusești, singurele beneficiare ale acestei legi (VIDEO)

EXCLUSIV ONLINE // Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, se dezice de Ordonanța de Urgență 114, dar a refuzat să comenteze dacă actul normativ a favorizat sau nu companiile rusești de piața din România. Totuși, președintele demisionar al Senatului a precizat că „nu stie” câte astfel de firme se află în România.



Așadar, întrebat de reporterul B1.ro dacă OUG 114 a favorizat companiile rusești de pe piața românească, Călin Popescu-Tăriceanu a răspuns: „Haideți să discutăm lucruri care sunt cât de cât așa, cu un element de raționalitate, și să nu stăm să comentăm tot felul de avioane care circulă prin presă. Nu știu ce companie rusească ar fi putut să fie favorizată, că nu prea sunt companii rusești în România”.



În acest context, senatorul PNL Florin Cîțu a reacționat, dat fiindcă el a spus, în mai multe rânduri, că OUG 114, completată de legea off-shore, crește cotele importului de gaze din Rusia. Demnitarul liberal reamintește că Tăriceanu „a tăcut mâlc” atunci când acest act normativ trebuia să fie pus în discuție, la Senat.



„Ideea este că există mai multe aspecte la acest capitol. În primul rând, acum critică OUG 114, dar totuși, în Guvern, miniștrii ALDE, au semnat această ordonanță. La Senat, ALDE nu s-a opus acestei Ordonanțe, deci a tăcut mâlc la Senat, nu a vrut să dezbată această Ordonanță. În ceea ce privește cine a câștigat din Ordonanță, ar trebui întrebat domnul Anton, pentru că firmele care au câștigat au fost importatorii de gaze din Rusia. Ordonanța aceasta și legea off-shore au făcut să crească importul de gaze din Rusia.



Rectificarea bugetară, la fel, este interesant să vedem că acum o critică, pentru că atunci când am fost la buget în Parlament, am explicat că cifrele sunt supraestimate, iar el nu a schițat bugetul. Le-am arătat că și-au asumat bugetul PSD. Încercarea domnului Tăriceanu de a arăta că trece în opoziție este penibilă și tristă pentru un om care a fost în politică timp de 30 de ani și vrea să iasă așa din politică”, a spus senatorul PNL Florin Cîțu, pentru B1.ro.



România, dependentă aproape 100% de Gazprom, în urma politicilor PSD-ALDE



Politicile Guvernului au adus România în situaţia de a deveni tot mai dependentă de gazul rusesc.



Până în 2022, pe bursele autohtone vor fi tranzacționate aproape exclusiv gaze naturale din import provenite de la gigantul rus de stat Gazprom, după ce Guvernul s-a bătut să-i oblige pe producătorii interni să vândă pe aceste burse, anunţa profit.ro.



Un alt exemplu în acest sens ar fi acela că, după adoptarea OUG 114, în martie, preţul de tranzacţionare a gazelor româneşti a fost egal cu preţul de la hubul de la Viena şi peste preţul mediu cu care a vândut Gazprom gaze ruseşti.



Preţul mediu ponderat de tranzacţionare a gazelor naturale din producţia internă a fost, în luna martie, de 91,03 lei/MWh, potrivit datelor Bursei Române de Mărfuri, citate de economica.net.



Senatorul liberal Florin Cîţu trăgea un semnal de alarmă, în martie, despre efectele OUG 114 care are un singur beneficiar major şi anume Rusia, iar acest lucru devine şi mai suspect având în vedere că Eugen Teodorovici a făcut o vizită în Cuba cu escală fix în Moscova înainte de adoptarea ordonanţei.



„Interesant că după apariţia OUG 114 a apărut o creştere fantastică a importurilor de gaz din Rusia. Apare o legătura ciudată între această ordonanţă, modul în care a apărut, cei care beneficiază. Şi în cazul băncilor sunt investitori în legătura cu Rusia, care cumpără datoria publică a României.



Totul vine după ce Teodorovici a fost în Cuba cu escală la Moscova. Şi pentru ce s-a dus în Cuba? E ca şi cum s-ar fi dus la un trib din Amazon pentru a aduce leacuri", arăta Florin Cîţu, într-un interviu pentru ziare.com.



Tot mai multe companii rusești sunt atrase de piața din România



Deși liderul ALDE susține că nu știe câte companii din Rusia există pe piața din România, firmele de proveniență rusească par să se înmulțească în țara noastră.

Yango, aplicaţia digitală de e-hailing a companiei ruseşti Yandex, s-a lansat oficial, în finalul lunii iunie, în România. Lansarea vine la două zile după ce Guvernul a anunţat adoptarea unui ordonanţei de urgenţă pentru reglementarea aplicaţiilor de transport alternativ.



În plus, oligarhul rus Andrei Kuziaev este proprietarul grupului ER-Telecom, aflat în topul operatorilor telecom din Rusia, iar acesta este interesat să preia Telekom România, potrivit Profit.ro.



Compania financiară Revolut s-a lansat în România în 2018 și a ajuns foarte populară: în luna mai, aceasta avea deja peste 250.000 de utilizatori în țara noastră, potrivit Libertatea

Oligarhul bulgar Spas Rusev este un alt pretendent la activele Telekom din România. Acesta a declarat deja în luna ianuarie că se află în negocieri cu Telekom privind achiziția, după ce a preluat anterior și Telekom Albania, cu 50 de milioane de euro. Rusev este principalul acționar al Vivacom, cel mai mare operator de telecomunicații din Bulgaria. Acesta deține Vivacom împreuncă cu grupul financiar rus VTB, deținut de stat, potrivit Libertatea.

