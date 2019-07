Tăriceanu face noi atacuri la adresa Laurei Codruța Kovesi, a Uniunii Europene şi a investitorilor străini

Vestul nu pare deloc interesat în a acorda „compensații” Estului, motiv pentru care funcţia de procuror-sef european ar putea fi "un măr otrăvit", a precizat preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, într-o postare de pe Facebook, de marţi.

El şi-a exprimat şi o pretinsă teamă cu privire la un presupus rol al Laurei Codruța Kovesi în a bloca fondurile europene pentru România.

"Mi-e teamă că rolul principal al dnei Kovesi ar fi să ne blocheze, sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atât de bine, accesul la fondurile europene. Cu alte cuvinte, UE ne-ar da cu o mână și ne-ar bloca cu două", a scris preşedintele ALDE.

Declaraţiile lui Călin Popescu Tăriceanu având legătura directă cu un proiect aprobat de Parlamentul European potrivit căruia guvernele statelor membre care se implică în afaceri judiciare sau nu combat eficient fraudele şi actele de corupţie vor risca suspendarea fondurilor comunitare.

Altfel spus, fondurile europene vor fi condiţionate de situaţia din justiţie.

"Așa cum azi românii află cum au lovit în subvențiile agricultorilor români deciziile comisarului european Dacian Julien Cioloș, mi-e să nu descoperim peste ani cum a îngropat procuroarea europeană Kovesi ce a mai rămas din capitalul românesc", a adăugat Călin Popescu Tăriceanu.

În aceeaşi postare în care caracteriza postul de procuror-șef european drept un posibil "măr otrăvit", Călin Popescu Tăriceanu s-a indicat totuşi în favoarea obţinerii unui "post substanțial" european (cea de procuror-șef european fiind, în esență, exact asta).

"Cred că mai putem prinde un post substanțial dacă vom conlucra, Guvern-Parlament-Președinte, și nu ne ducem după fentă, spre bucuria altora."

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În continuare, preşedintele Senatului i-a criticat, din nou, şi pe investorii străini - o retorică frecvent utilizată de PSD-ALDE şi înainte de alegerile europarlamentare, dar şi de postcomuniştii din politica românească de după Revoluţia din 1989.

"Să reamintim cum a fost capitalul românesc călcat efectiv pe cap și au fost forțați să lase locul liber pentru investitorii străini care au avut drum presărat cu petale de flori?"

Nu în ultimul rând, el a criticat din nou modul în care au fost împărţite posturile europene. Asta deşi toți cei 32 de eurodeputați români sunt membri în cel puțin una dintre comisiile Parlamentului European, iar unii dintre ei au obținut și funcții de conducere în cadrul acestora.

"Constatare: ca de obicei, în politica europeană ne ducem, din păcate, după fentă. După împărțirea marilor posturi europene strict între patru state din Vest, cu Germania și Franța în frunte, am văzut chipuri fericite, la noi, de faptul că asta ar maximiza, în compensație, șansele de a avea postul de procuror șef european pentru Laura Kovesi."