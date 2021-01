Călin Popescu-Tăriceanu, pus oficial sub acuzare de DNA pentru că ar fi luat mită 800.000 de dolari (VIDEO)

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a fost pus oficial sub acuzare, vineri, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, pentru că ar fi luat mită 800.000 de euro. El s-a prezentat astăzi la sediul DNA, unde a fost audiat sub suspiciunea că, în perioada 2007-2008, când încă era prim-ministru, ar fi primit foloase materiale în valoare de 800.000 de dolari, constând în plata unor servicii de consultanță, de la reprezentanții unei companii austriece, și și-ar fi exercitat atribuțiile astfel încât să fie adoptate o serie de hotărâri de guvern în favoarea companiei respective.

